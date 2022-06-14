Российская армия подошла к окраинам Старого Салтова

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14 июня 2022, 19:56

Фото: Соцсети

Подразделения российской армии в ходе наступления опрокинули противника, вошли на окраины Старого Салтова и закрепились там. Об этом сообщает телеграм-канал «Русь Триединая», ссылаясь на информацию, которую сообщил представитель министерства обороны Украины Мотузняк.

Старый Салтов расположен на правом берегу реки Северский Донец примерно в 30 километрах от Харькова. Ранее он был ключевым пунктом для сосредоточения украинских войск в ходе наступления в направлении российской границы. Все потуги укронацистов выйти на государственные рубежи РФ, в этом направлении. закончились ничем. Сейчас российские войска гонят их на запад.