На заводе «Азот» в Северодонецке заблокировано до 2,5 тыс. украинских боевиков

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2022, 19:20

Фото: topwar.ru

Телеграм-каналы сообщают, что на территории промзоны завода «Азот» находятся примерно или больше 2500 украинских военнослужащих, иностранных наёмников и националистов скопом. Котёл захлопнут, будет ли здесь разыгран мариупольский сценарий мы узнаем очень скоро.



Около 2,5 тысячи украинских солдат заблокированы на промышленной территории завода «Азот» в Северодонецке. Из них до нескольких сотен – иностранные наёмники в основном - британцы, точная их численность не известна. Несколько сотен из них могут оказаться иностранными наемниками (главным образом из Британии).



Российская армия сосредоточила огромное количество ствольной и реактивной артиллерии на Донбассе, местами они имеют преимущество по гаубицам и РСЗО в 10 раз, а местами – и в 20 раз. Украинские вооружённое формирования от тех, что входят в состав ВСУ и НГУ до добровольческих батальонов, в которые набрали уголовников, националистов и иностранцев.

Есть сведения, что окопавшиеся на промзоне «Азота» украинские военные и натовские прокси вышли на контакт с командованием российских войск, руководящим боевыми действиями в Северодонецке.