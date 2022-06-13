Под Харьковом российские войска перешли в контрнаступление

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13 июня 2022, 20:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВС РФ продолжили теснить противника на запад под Харьковом. Ранее сообщалось, что сюда прибыли дополнительные силы российских войск и сменилось командование на этом направлении. Эксперты предрекли скорое освобождение самого Харькова от украинских войск. Анализируя состояние ВСУ, можно говорить об их скором крахе.

Ещё недавно украинская группировка (по данным, собранным из разных источников и требующим дополнительного уточнения) включала две бригады нацгвардии, от пяти до семи батальонов, сформированных из уголовников и нацистов, как минимум три бригады территориальной обороны и наскоро сколоченные формирования, набранные из местного населения и соседних Сумской и Черниговской областей. Сюда же были переброшены группы иностранных наёмников и подразделения канониров, вооруженные западными артиллерийскими системами. Кстати, сам Залужный (главнокомандующий ВСУ) оценивает эту группировку, как самую боеспособную в украинских вооружённых силах. В какой-то период им удалось вытеснить немногочисленных новобранцев из ЛНР, из-под Харькова и отбросить к российской государственной границе.

Сейчас ситуация кардинально меняется. После переброски сюда свежих подразделений российских войск, усиленных значительным парком артиллерии и местным ополчением, линия фронта начала сдвигаться на запад, украинские войска несут большие потери. Сейчас ВС РФ и союзные силы снова стоят под Харьковом и теснят противника южнее него. В частности, начался штурм Старого Салтова. Похоже, предстоит охват этого крупного города. Возможно ВС РФ повторят опыт Великой отечественной войны, кожа Харьков был взят в клещи, но советские войска оставили один выход для германских войск, строго в западном направлении, которым они благополучно воспользовались для отступления из города. Кстати, на фронте сейчас украинских солдат иначе как немцами не величают. Воистину, идёт освобождение наших исторических земель от укронацистской нечести, которых иначе как оккупантами (или немцами) назвать невозможно. Некоторые наши военные эксперты называют специальную военную операцию ВС РФ Российской Реконкистой, в результате которой будут освобождены и возвращены в родные пределы Малороссия и Новороссия.

Сейчас идёт методичное перемалывание украино-натовских войск на Донбассе и на других участках фронта. Напоминаю, что главной задачей войны вообще (эта непреложная истина сформировалась в ходе всей истории войн и военного искусства)- является уничтожение армии противника, а не захват занимаемой ими территории. Лишившись вооружённых сил, неприятель отдаст победителю всё, чем владеет. Мало того, что формирования ВСУ уже лишились значительной части своего кадрового состава, Киев бросает в огонь наспех обмундированных, вооружённых тем, что осталось на сладах (куда девается западное оружие – это ещё предстоит выяснить) и совершенно необученных новобранцев, поэтому число потерь ВСУ только множится.

Кроме того, украинские солдаты перестали получать боевые выплаты, похоже команда Зеленского и многие высокие военные чины присваивают себе немалые деньги, полученные для поддержания украинских войск от западных кураторов. Помимо этого, есть сведения, что бригадной, батальонное и ротное звено командования ВСУ намеренно не ведут учёт погибших солдат, не собирают свои трупы на поле боя, числят их, как живых и получает за них денежное довольствие. Невольно вспоминаются Гоголевская поэма «Мёртвые души». Учитывая нынешнее состояние ВСУ и украинской власти, можно безошибочно предсказывать, что их полный крах не за горами.