Дальняя авиация ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожила большой арсенал западного вооружения, преданного ВСУ

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13 июня 2022, 12:54

Фото: Соцсети

В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, разнесены в пыль: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах н/п Прогресс Харьковской области и н/п Волчеярово Луганской Народной Республики. Об этом и других событиях специальной операции ВАС РФ на Украине рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковали: один пункт управления, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия ВС ФР обстреляли 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники.