Командование ВСУ перебрасывает войска из-под Харькова в Славянско-Краматорский кластер и под Балаклею

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июня 2022, 12:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Черниговской области под ракетный обстрел российских войск попали формирования территориальной обороны, дислоцированные близ н/п Гриневка. Также огнём средств дистанционного поражения были накрыты военные объекты ВСУ противника в Шосткинском районе Сумской области. Были также обстреляны авиацией и ракетными войсками ВС РФ позиции украинского гарнизона Харькова и цели в районе Чугуева. Фронтовая сводка за прошедшие сутки подготовлена на основе данных, которые опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

В районе Харькова продолжается позиционное противостояние сторон. Перестрелка и канонада слышны в Цуповке и Великих Проходах. Стало известно, что командование ВСУ отводит из-под Харькова и перебрасывает их в Славянск и на другие позиции ВСУ в Краматорско-Лисичанском кластере, где украинская армия несёт воистину колоссальные потери. Похоже, что эту «чёрную» дыру украинскому Генштабу затыкать больше нечем.

Поступают сведения, что ВСУ концертируют силы для удара на Балаклею, с целью – выйти в тыл российской группировке, наступающей на Славянск и Барвенково. К тому же, сейчас идут ожесточённые бои на подступах к Славянску, в промзоне завода «Азот» в Северодонецке, на южных и северных подходах к Лисичанску и восточнее Бахмута. В вышеуказанной промзоне украинские войска практически блокированы, во всяком случае, все мосты через Донец взорваны и им придётся переправляться вплавь и на подручных средствах если они откажутся сдаваться и вздумают отступить в Лисичанск. Кстати, последний мост через Донец, между Северодонецком и Лисичанском был подорван по приказу руководителя части войск оперативно-тактического командования ВСУ «Восток», удерживающей Славянско-Краматорско-Лисичанский кластер, генерал-майора Николюка. Так что украинским националистам и иностранным наёмникам, окопавшимся в промзоне «Азота», в Сиротино и Боровском есть кого благодарить, за внезапно созданные серьёзные проблемы, которые могут стоить многим из них жизни.

Стоит отметить, что ВСУ без тени сомнения взрывают всё: заводы, мосты, другие сооружения на коммуникациях и прочие важные объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому российским войскам нет никакого смысла их сохранять, считают многие российские военные эксперты и блогеры, освещающие события на Украине.

Россияне и дончане надёжно перекрыли трассу Бахмут -Лисичанск, перерезав важный путь снабжения Лисичанского гарнизона ВСУ. К югу от этого города затягивается петля окружения, в которой оказались части 24-й мехбригады и батальон 115-й бригады теробороны окапавшихся в Горском и Золотом.

Под Славянском обозначился некоторый успех. Войска РФ сумели навести переправу через Донец между Светогорском и Богородичным. Переброска российских сил через реку значительно ускорилась. Наблюдается продвижение вперёд, уже идут бои за Сидорово. Попытки противника поддержать свои войска штурмовой авиацией приводят к потерям самолётов Су-25 ВВСУ и к гибели пилотов. Ситуация осложняется тем, что окрестные леса горят, из-за плотной работы артиллерии с двух сторон. Для нас это как отрицательный, так и положительный фактор. С одной стороны, лесные пожары в какой-то мере мешают наступлению. С другой – они также губительны для украинских подразделений пытающихся держать в них оборону.

Россияне также продолжаю усиливать свой натиск на украинские войска, обороняющие Бахмут (Артёмовск).