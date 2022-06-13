На фоне военных неудач ВСУ, НАТО проводит крупномасштабные учения в Балтике, а Германия заявила об усилении своих ВС

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июня 2022, 11:07 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

НАТО начала большие учения в Балтике, пригласив на них Финляндию и Швецию. Американский генерал заявил, что потери Украины на полях сражений могут превышать 200 тыс. военнослужащих, и она уже проиграла главную для себя битву – за Донбасс. США больше не надеется на Украину и поэтому не без их давления Германия начинает наращивать свои вооружённые силы, в ближайшее время их численность и бюджет будут увеличены.



На прошедшей неделе НАТО развернула в Балтике военно-морские учения Baltops 2022, на которые были приглашены вероятные кандидаты на вступление в альянс Швеция и Финляндия. Кстати, данные манёвры приурочили к 500-летию образования шведского военного флота. Несмотря на то, что вхождение Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический блок под вопросом из-за непримиримой позиции Турции, скандинавские государства с энтузиазмом включились в работу альянса. Швеция явно хочет реванша за былые поражения в 18-м и 19-м веках. А Финляндию пугает перспектива вернуться в состав России, от которой она отделилась после большевистского государственного переворота в Санкт-Петербурге/Петрограде в конце декабря 1917 года.



В вышеуказанных учениях принимают участие 14 стран: Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия и Швеция. ВМС США загнали в Балтийское море крупнейший универсальный десантный корабль USS «Kearsarge» (LHD 3) ВМС США («Кирсардж»), которому в нём откровенно тесно. С военной точки зрения – это глупость, но США в последнее время следуют именно ей во всех своих решениях вопреки военной, экономической и политической целесообразности, в надежде хоть так поддержать свою чахлую гегемонию, угасающую на глазах.



Кстати, свою последнюю авантюру, связанную с провоцированием военного конфликта между Россией и Украиной, США уже больше не оценивают для себя позитивно. Более того, в Америке всё чаще звучат очень дурные прогнозы, касающиеся проамериканского киевского режима. Похоже Вашингтон уже смирился и с тем, что вложенные в Украину американские бюджетные деньги вернуть не удастся. Кстати, оной проще прекратить существование, чем рассчитаться с Западом по долгам. А нынешнему украинскому руководству выгоднее уничтожить страну и оставить при себе разворованную иностранную помощь.



Американские военные недоумевают. Они толком не в состоянии контролировать, куда девается поставленное ими на Украину оружие. Пентагон также пришёл в ужас, когда попытался подсчитать потери украинской армии. Так американский генерал Стивен Твитти заявил, что, по его сведениям, ВСУ уже потеряли как минимум 200 тысяч солдат. Он уточнил: «200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из состава ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они уничтожены».



Твитти также признал: «Я думаю, что война на Донбассе разворачивается в пользу русских. Они не вкладывают туда всю массу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию, и именно так они преуспевают. У России чертовски много боевой мощи, гораздо больше, чем у украинцев… И скажу больше, украинцам никогда не хватит боевой мощи, чтобы выгнать русских с Украины».



Похоже власти США окончательно разуверились в способности Украины хоть как-то изображать из себя «Антироссию», поэтому данная задача сдвигается на Германию. На неделе канцлер ФРГ Шольц заявил, что в ближайшее время численность бундесвера (ВС ФРГ) увеличится до 500 тыс. штыков, а военный бюджет страны поднимется до 100 млрд. евро. Планируется поменять структуру и планы боевой подготовки немецких войск, значительно усилить каждый из их видов, перевооружить и переоснастить на новую военную технику. Основная часть затрат пойдёт на приобретение американских образцов. К слову, Варшава без энтузиазма восприняла эту новость, памятуя, что Берлин может в один прекрасный момент вспомнить, что Советский Союз после окончания Второй мировой войны передал Польше значительную часть немецких территорий. Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил: «Хотят ли немцы вооружаться против России или против нас, я не знаю».



Вернёмся к событиям, происходящим на Украине. К финалу ушедшей недели ВАС РФ восстановили ранее утраченные позиции под Харьковом. Таким образом попытка ВСУ провести контрнаступление на этом направлении была окончательно сорвана. В Славянско-Краматорско-Северодонецком кластере обозначились три котла. Был уничтожен последний («Пролетарский») мост через Донец межу Северодонецком и Лисичанском. Пути отступления группировок ВСУ, засевших в промзоне завода «Азот», в Сиротино и в Боровском – отрезаны. Украинские боевики стали выпускать заложников небольшими группами с территории промзоны «Азота», видимо в надежде, что россияне и ополченцы Донбасса проявят и к солдатам националистических формирований милосердие.



Российские войска надвигаются на Славянск. Туда в спешном порядке ВСУ перебрасывает подкрепление, вооружения и боеприпасы, ведётся инженерная доподготовка украинских оборонительных позиций. ВС РФ уже заняли Богородичное, наступают в направлении н/п Долина и Краснополье, и продолжают уничтожать мелкие группы противника, рассевшиеся по окрестным лесам.



Идут бои на подступах к Артёму. Россияне и дончане освободили н/п Возрождение и н/п Медная Руда. В н/п Роты идёт бой.



В Авдеевке также идут тяжёлые бои, накануне на территории завода «Коксохим» прогремел мощнейший взрыв. Далее - в районе Гуляйполя и Васильевки (Запорожская область) - наблюдается артиллерийская перестрелка. На Криворожско- Николаевском участке фронта также гремит канонада.



