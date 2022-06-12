Адмирал Евменов: 50 кораблей находятся на стапелях в различной степени готовности

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12 июня 2022, 12:47

Фото: Соцсети

Главнокомандующий силами Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Николай Евменов подтвердил, что ВМФ в 2022 году получит более 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом пишет российское новостное агентство «Интерфакс».



В ходе видеоконференции, посвящённой закладке кораблей в Петербурге, Зеленодольске и Комсомольске-на-Амуре, адмирал Евменов сказал: «В 2022 году ВМФ России будет передано 46 боевых кораблей и судов обеспечения, 50 кораблей находятся на стапелях в различной степени готовности».

Ранее 20 мая мы узнали от вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова с, что «в нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения». Он же сообщил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и 6 судов обеспечения.

Интерфакс уточняет: «12 июня на российских верфях заложат шесть кораблей и судов обеспечения - две подводные лодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль» на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, тральщик проекта 12700 «Полярный» на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург), два корабля проекта 03182р для исследования шельфа Мирового океана на Зеленодольском заводе имени Горького и корвет «Разумный» проекта 20385 на Амурском судостроительном заводе.