Военный аналитик из США Джон Гордон считает, что российская артиллерия превосходит американскую

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июня 2022, 12:21

Фото: Соцсети

В аналитическом центре RAND Corporation, который участвует в разработке стратегий Пентагона заявили, что российская артиллерия по своим возможностям превосходит американскую, так как последняя атрофировалась за минувшие 22 года текущего столетия. Об этом пишет интернет-издание EADaily.

Аналитик RAND Джон Гордон заявил американскому изданию National Interest, что в течение последних двух десятилетий США пренебрегали развитием артиллерии и артиллерийских войск, в основном из-за того, что всё это время и на протяжении долгого предыдущего периода армия США воевала против партизан и заведомо слабого противника. «Все закончилось сокращением затрат как на артиллерию и на силы ПВО», - сказал аналитик. «Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», - пояснил он.