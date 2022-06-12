Блогеры решили подсчитать реальную численность ВСУ в настоящее время

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июня 2022, 01:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Киеве недавно озвучили численность ВСУ в 700 тысяч штыков и высказали пожелание увеличить армию до миллиона. Ранее, в марте, британские СМИ говорили о 200-тысячной украинской армии и не менее 900 тысяч новобранцев, которые были поставлены под ружьё в результате проведения всеобщей мобилизации. Возможно второе число было планом, а не реальностью. Теперь дотошные блогеры решили сами подсчитать общую численность ВСУ.

По заявлению различных телеграм-каналов, энтузиасты собирали данные по крупицам из утечек информации, которые часто допускают ВСУ. Для простоты подсчета, сведения собирались от различных участков фронта. Начнём с севера или левого фланга украинских боевых порядков. В районе Харькова, как известно ВСУ предприняли попытку выбить российские войска с территории Незалежной. Здесь, по заверениям главкома ВСУ Залужного были задействованы силы Оперативно-тактического командования (ОТК) «Север» (можно приравнять к военному округу в ВС РФ). Всё тот же Залужный как-то обмолвился, что ОТК «Север» - сильнейшее среди других украинских общевойсковых объединений. Итак, чем располагают ВСУ на харьковском направлении по данным, собранным ТК «иди и смотри»? В районе Харькова сейчас идут позиционные бои. Накануне ВСУ здесь неоднократно пытались наступать, но понесли тяжёлые потери и откатились на исходные позиции.

Теперь бои снова идут в пригородах Харькова. По оценке представленной блогерами здесь находится до 40 тысяч бойцов в составах: 92-й и 72-й механизированных бригад, 25-й отдельно аэромобильной и 3-й отдельной танковой бригадах, 113-й бригады теробороны и националистических добровольческих батальонов в купе с полицией Харьковской области. Скорее всего блогеры при подсчёте не учли набор новобранцев в ходе последней принудительной мобилизации, проведённой в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Но, не будем менять представленное число, просто отметим, что оно требует существенной поправки.

Численность группировки ВСУ, воюющей на Донбасской дуге (от Изюма до Гуляйполя) блогеры оценили, а 120 тысяч штыков. В районе Славянска по данным телеграм-канала находятся: 81-я штурмовая, 571-я моторизированная, 3-я танковая (указана второй раз) и 95-я штурмовая бригады, силы специальных операций и 11-я бригада теробороны. Примем это на веру. Далее, в районе от Северодонецка до Гуляйполя (по мнению того же ТК) воюют: 79-я, 128-я, 58-я бригады, батальон «Донбасс» (запрещён в России), отряды иностранных наемников, 24-я механизированная, 17-я танковая, 30-я механизированная, 109-я бригада теробороны и 56-я моторизированная бригада. Не упомянуты: батальоны - «Айдар», ДУК и прочая нечисть. Забыты: 4-я танковая, 14-я механизированная, 10-я горная бригады и 115-я теробороны, воющие на Бахмутском направлении. Пропущены: 93-я механизированная, 53-я и 57-я мотопехотные, 128-я горная бригады, 101-я, 102-я, 103-я бригады теробороны, 44-я артбригада и подразделения других артиллерийских соединений. По всему выходит, что численность 120 тыс. штыков и здесь занижена.

Группировку от Гуляйполя до берега Днепра ребята из ТК (эх молодо-зелено) оценили в 50 тыс. штыков, уже не перечисляя состава. Хитрим слегонца? В таком же приблизительном ключе оценена численность ВСУ, дислоцированных на участке фронта от правого берега Днепра до Чёрного моря, т.е. на Николаевско-Криворожском направлении. Она оценена в 70 тыс. штыков.

Конечно же нет упоминаний о войсках, расположенных в Одесской области, в центральных и западных регионах Украины (только три бригады и два отрада погранслужбы размещены на северо-западной границе с Белоруссией).

То есть, доказательная база – ни к чёрту. Видимо отчаявшись прийти к какой-то вменяемой цифре блогеры, решили пойти другим путём в своих рассуждениях. Они взяли общеизвестные значения, озвученные ещё в прошлом году, согласно которым ВСУ насчитывали 200 тысяч действительных военных и 400 тысяч резервистов, получивших военный опыт в АТО/ООС. В результате рассуждая по принципу палец-пол-потолок они назвали цифру в 800 тысяч бойцов, с оговоркой, что она условна, поскольку ВСУ несут большие потери на фронте. В общем не стоило пускаться в столь пространные исследования, чтобы озвучить это. Достаточно повторить то, что сказал Зеленский. А из его слов известно, что численность ВСУ сейчас составляет 700 тыс. штыков. Сюда приплюсовываем, гроссо-модо (grosso modo), все остальные силовые структуры выходим на те же 800 тысяч. Кстати, сейчас идёт повальный набор в рекруты, под метёлку гребут и тех, кому перевалило за 60 лет. Военкоматы ставят на учёт даже женщин, чьи специальности можно отнести к военно-учётным.

Поэтому, за минусом потерь, которые американский генерал Твитти оценил в 200 тыс. можно принять британское число (с учётом потерь) примерно 900 тыс. штыков. Согласитесь, что это значение (как и 800 тысяч) звучит несколько не реалистично для ВСУ и других украинских силовых структур. К тому же есть подозрения, что как военкоматы, так и командование ВСУ (от командиров рот до Генштаба) занимаются приписками, присваивая большое количество денег. От сюда недоумение американцев по поводу того, что происходит на Украине. Если говорить интуитивно, то , скорее всего численность всех украинских силовиков, включая, тех, кто относится к агентуре и ДРГ не превышает 600 тыс. бойцов. Те гражданские взрослые и дети, что бегали с деревянными автоматами на кануне специальной военной операции – не в счёт.