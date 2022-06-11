Guardian: потери ВСУ более 20 тыс. человек в месяц

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июня 2022, 19:29

Фото: Соцсети

Британское издание The Guardian опубликовало статью под заголовком: «Большие потери ВСУ могут привести к переломному моменту». Общий урон Украинской армии может уже превышать более 70 тыс. человек. Вероятный крах ВСУ уже не за горами.

Guardian пишет: «Украинские потери составляют от 600 до 1000 человек в день. Это колоссальное снижение боеспособности Украины из-за неудачной попытки ВСУ удержать оборону Северодонецка…Общее число потерь — более 20 000 в месяц — вызывает вопросы о том, в каком состоянии будет украинская армия, если война затянется до осени. Армия России уже контролируют обширные территории Украины, и они могут приостановить боевые действия захватив значительно больше 50% регионов страны».