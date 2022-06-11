Командующий ОТО «Север» ВСУ Дмитрий Красильников: Российская артиллерия доминирует на поле боя

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июня 2022, 19:04

Фото: Соцсети

Командующий оперативно-тактическим объединением (ОТО) Дмитрий Красильников «Север» считает, что украинской армии катастрофично не хватает артиллерии, солдаты ВСУ массово гибнут, деморализованы и не могут выполнять боевых задач.

Дмитрий Красильников заявил прессе, что ВСУ испытывают острый дефицит в дальнобойных артиллерийских системах. Российская артиллерия господствует на поле боя и буквально перепахивает украинские позиции. ВСУ истекают кровью и несут огромные потери, украинские солдаты – деморализованы, поскольку за полдня на их головы обрушивается от 2 до 4 тысяч артиллерийских снарядов. Свежие подразделения теряют мотивацию к сопротивлению через два – три дня после прибытия на передовую из-з постоянных плотных обстрелов и массовой гибели военнослужащих.

Украинский генерал считает, что для перелома обстановки необходимы новые более объёмные поставки вооружения из западных стран.