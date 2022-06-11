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Аргументы Недели Армия 13+

В Районе Северодонецка появились три котла

, 13:20 , Специальный корреспондент

В Районе Северодонецка появились три котла
Фото: Соцсети

В окружение попали украинские боевики, засевшие в промзоне завода Азот, в Сиротино и в Боровском, причём все эти три района обороны разделены между собой. Шансов на отступление у них нет, точнее они упущены из-за позиции кабинета Зеленского, который хочет сделать их новыми мучениками во имя идеи «мирового украинства».

На территории завода «Азот» засели не только солдаты ВСУ, но и националисты вместе с иностранцами, выполнявшие роль заградотрядов. В других пунктах состав примерно тот-же. Однако те из них, кто сейчас находятся в промзоне (приметно 400 боевиков) рассчитывают отступить под прикрытием около тысячи заложников. Умирать за Зеленского и за интересы США они явно не намерены.

На запад от Северодонецка намечается ещё один котёл, в который могут попасть подразделения ВСУ, окопавшиеся на правом берегу Донца между Татьяновкой, Пришибом и н/п Сидорово.

Западнее Изюма укронацисты снова начали переправу через обмелевший Донец с расчётом ударить во фланг и тыл российской группировке, наступающей на Славянск и Барвенково. Поражает то, с каким упорством они долбят в одну и туже точку, каждый раз получая по носу. И на этот раз укры попытались перетащить на левый берег Донца полковые миномёты, но попали под сосредоточенный огонь российской артиллерии, который корректировался с помощью БПЛА. Кстати, чтобы мотивировать солдат ВСУ в очередной раз лезть в одно и то же пекло, за их спинами был развёрнут заградотряд из националистов и иностранных наёмников.

В Районе Северодонецка появились три котла

В Районе Северодонецка появились три котла

В Районе Северодонецка появились три котла

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

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