В Районе Северодонецка появились три котла

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июня 2022, 13:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В окружение попали украинские боевики, засевшие в промзоне завода Азот, в Сиротино и в Боровском, причём все эти три района обороны разделены между собой. Шансов на отступление у них нет, точнее они упущены из-за позиции кабинета Зеленского, который хочет сделать их новыми мучениками во имя идеи «мирового украинства».

На территории завода «Азот» засели не только солдаты ВСУ, но и националисты вместе с иностранцами, выполнявшие роль заградотрядов. В других пунктах состав примерно тот-же. Однако те из них, кто сейчас находятся в промзоне (приметно 400 боевиков) рассчитывают отступить под прикрытием около тысячи заложников. Умирать за Зеленского и за интересы США они явно не намерены.

На запад от Северодонецка намечается ещё один котёл, в который могут попасть подразделения ВСУ, окопавшиеся на правом берегу Донца между Татьяновкой, Пришибом и н/п Сидорово.

Западнее Изюма укронацисты снова начали переправу через обмелевший Донец с расчётом ударить во фланг и тыл российской группировке, наступающей на Славянск и Барвенково. Поражает то, с каким упорством они долбят в одну и туже точку, каждый раз получая по носу. И на этот раз укры попытались перетащить на левый берег Донца полковые миномёты, но попали под сосредоточенный огонь российской артиллерии, который корректировался с помощью БПЛА. Кстати, чтобы мотивировать солдат ВСУ в очередной раз лезть в одно и то же пекло, за их спинами был развёрнут заградотряд из националистов и иностранных наёмников.