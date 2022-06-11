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11 июня 2022, 12:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Порт Очакова остался без каких-либо плавсредств. Последние боевые корабли, остававшиеся здесь для прикрытия города с моря выведены из строя. Очаков был отбит русскими войсками у турок в декабре 1788 года и несправедливо был отдан Украине большевиками. Настало время вернуть этот город себе.

ТАСС сообщает, ссылаясь на свой источник, что противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», оставленные ВМСУ для прикрытия Очакова с моря были недавно выведены из строя. Первый - затоплен, экипаж второго не хочет участвовать, резонно полагая, что у них нет шансов на выживание.

Командование украинского гарнизона рассчитывало на гражданские, частные суда и катера, но и от них ничего не осталось.

Также стало известно, что российские войска овладели Кинбурнской косой, где в октябре 1787 года суворовские чудо-богатыри разгромили турецкий десант под руководством Александра Васильевича.

Напоминаем, что крепость Очаков был отбит российскими войсками у Турции в декабре 1788 года, после длительной осады, которой руководил князь Потёмкин-Таврический. В дальнейшем он был включен в состав Херсонской губернии Российской Империи. После череды государственных переворотов в России и прихода к власти большевиков, город был передан в состав новообразования, получившего имя «украина». После распада СССР Россия не смогла вернуть этот законно принадлежавший ей город, однако подразумевалось, что Киев останется дружественным по отношению к Москве навсегда, чего не случилось.

Сейчас, по сути, Украина является квази-государством с внешним американским управлением, враждебным Москве, поэтому все земли, ранее принадлежавшие Российской Империи, должны быть возвращены Ройской Федерации, как её правопреемнику.