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Аргументы Недели Армия 13+

В Очакове больше нет боевых и других кораблей, а легендарная Кинбурнская коса снова в наших руках

, 12:23 , Специальный корреспондент

В Очакове больше нет боевых и других кораблей, а легендарная Кинбурнская коса снова в наших руках
Фото: Соцсети

Порт Очакова остался без каких-либо плавсредств. Последние боевые корабли, остававшиеся здесь для прикрытия города с моря выведены из строя. Очаков был отбит русскими войсками у турок в декабре 1788 года и несправедливо был отдан Украине большевиками. Настало время вернуть этот город себе.

ТАСС сообщает, ссылаясь на свой источник, что противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», оставленные ВМСУ для прикрытия Очакова с моря были недавно выведены из строя. Первый - затоплен, экипаж второго не хочет участвовать, резонно полагая, что у них нет шансов на выживание.

Командование украинского гарнизона рассчитывало на гражданские, частные суда и катера, но и от них ничего не осталось.

Также стало известно, что российские войска овладели Кинбурнской косой, где в октябре 1787 года суворовские чудо-богатыри разгромили турецкий десант под руководством Александра Васильевича.

Напоминаем, что крепость Очаков был отбит российскими войсками у Турции в декабре 1788 года, после длительной осады, которой руководил князь Потёмкин-Таврический. В дальнейшем он был включен в состав Херсонской губернии Российской Империи. После череды государственных переворотов в России и прихода к власти большевиков, город был передан в состав новообразования, получившего имя «украина». После распада СССР Россия не смогла вернуть этот законно принадлежавший ей город, однако подразумевалось, что Киев останется дружественным по отношению к Москве навсегда, чего не случилось.

Сейчас, по сути, Украина является квази-государством с внешним американским управлением, враждебным Москве, поэтому все земли, ранее принадлежавшие Российской Империи, должны быть возвращены Ройской Федерации, как её правопреемнику.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

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