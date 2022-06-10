Киев сообщил Западу, что его парк артиллерийских орудий советского образца бесполезен из-за отсутствия к нему боеприпасов

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10 июня 2022, 16:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал западным журналистам о том, что ВСУ практически израсходовали весь свой арсенал артиллерийских боеприпасов советского образца и теперь остро нуждаются в поставках из-за рубежа. Об этом появилась информация в российской блогосфере.

Замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian: «Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий». Он также пояснил, что ВСУ использует 5000-6000 артиллерийских снарядов в день. И заявил: «Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды NATO калибра 155».

Из слов Скибитского следует, что большая часть артиллерийского вооружения ВСУ скоро станет металлоломом, поскольку это советские образцы, боеприпасы к которым уже почти полностью израсходованы. Ранее сообщалось, что украинская армия вынуждена была поставить на прикол свои РСЗО «Смерч» и «Ураган», поскольку больше не осталось к ним ракет. Теперь та же перспектива ожидает РСЗО «Град» и 90% ствольной артиллерии ВСУ.

Большой потерей для Киева стал захват россиянами огромных военных складов в Балаклее (Харьковская область). Был у ВСУ расчёт овладеть арсеналом 14-й армии ВС СССР в Колбасной (Приднестровье), но у Киева духу не хватило его атаковать.

Теперь ВСУ в прямом смысле зависят от поставок вооружений и боеприпасов к ним из стран Запада, что создаст определённые трудности в ведении боевых действий. Российскому командованию достаточно продолжать уничтожать транспортную систему Украины для того, чтобы оставить ВСУ без средств ведения войны. Это путь для Киева к капитуляции.