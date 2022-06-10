Генерал-лейтенант Конашенков: уничтожено более 350 националистов, 7 единиц бронетехники и другие цели

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10 июня 2022, 16:05

Фото: Соцсети

Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника ВВС Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования обстреляно: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Бахмута, Берестового Донецкой Народной Республики и

Лоскутовки Луганской Народной Республики.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате - уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два самолета ВВС Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, 7 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 5 орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.