Началась битва за Славянск

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9 июня 2022, 20:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

О начале сражения за Славянск заявили в правительстве ДНР. Ожесточённые бои идут на подступах к этому городу, который в 2014 году был символом сопротивления Донбасса киевской хунте, пришедшей к власти в результате военного переворота. Преимущество ВС РФ в ствольной и реактивной артиллерии сейчас очевидно. ВСУ рассчитывают его значительно уменьшить за счёт получения американских систем залпового огня. Запад также усилит помощь ВСУ в получении разведывательных данных.

Войска РФ почти полностью очистили левый берег Северского Донца от сил противника, за исключением некоторых районов, находящихся в относительной близости от Харькова.

На северо-западных подступах к Славянску идут бои за Богородичное, Краснополье и Новониколаевку. Часть российских войск продвигается вдоль правого берега Донца. Российская артиллерия подтянута ближе к черте Славянска и уже достаёт до всех украинских позиций, оборудованные в городе и его предместьях. Идут бои в лесных массивах, расположенных в районе Краснополья. ВСУ пытаются поддержать свою пехоту с воздуха штурмовиками Су-25, но, это у них не очень хорошо получается. Так 9 июня под Славянском нашими зенитчиками был сбит ещё один такой самолёт украинских ВВС, лётчик погиб.

В многочисленных боях не бывает без конфузов. Были случаи, когда и наши и украинцы обстреливали своих. В целом, ВСУ отступают медленно, но, уверенно. Про случай, когда наши военные не стали стрелять в переправлявшихся вплавь через Донец украинских солдат, стоит сказать отдельно. Это пример неуважительного отношения к противнику. Такой подход к бою чреват нежелательными последствиями.

Объясняю. Переправа украинских бойцов вплавь и на подручных средствах это отступление. А преследование отступающего противника является важной частью боя, в ходе которого неприятель несёт самые тяжёлые потери. В вышеуказанном случае -преследованием было бы уничтожение украинских солдат стрелковым огнём. Враг не сдался в плен, не сложил оружие, он приправлялся на другой берег, чтобы продолжить сопротивляться и убивать наших воинов. И, наконец, будь украинцы на месте наших войск они не задумываясь стреляли бы. Столь неуважительное отношение к неприятелю со стороны российских военных удручает. Врага надо уничтожать всегда и везде пока он не сложил оружие – это одно из непреложных правил войны, которым нельзя пренебрегать, если хочешь победить.

Хочу сказать несколько слов о потерях. В столкновениях наших мотострелков с пехотой противника, убитых с обеих сторон в среднем, насчитывается: один россиянин к пяти украинцам. С учётом эффективной работы российской артиллерии, авиации, ракетных войск и ударов «Калибрами». Потери убитыми составляют иную пропорцию: один погибший россиянин, к двадцати-двадцати пяти убитым украинским солдатам.

По ствольной и реактивной артиллерии украинские войска уступают российским по артиллерии в 20 раз, по боеприпасам в 40 раз, по дальнобойности в 12 раз. Украинские войска практически израсходовали свои запасы ракет для РСЗО «Смерч» и «Ураган». Оставшаяся у ВСК ствольная и реактивная артиллерия бьёт не далее, чем на 30 км. Однако Киев заявил, что уже получил от спонсоров противокорабельные сухопутные ракетные комплексы (ПКР) «Гарпун» и разместил их на побережье Чёрного моря. В зависимости от боеприпаса эти ПКР способны бить на 140км или до 300 км. Сами понимаете, они являют собой определённую опасность для кораблей ЧФ РФ. Кроме того, эти комплексы можно применять по сухопутным целям.

Также ожидается поставке Украине американских РСЗО HIMARS, с дальностью стрельбы до 70км-80км. По данным, распространённым в сети, их уже запечатлели на камеру во время движения по польской автодороге, ведущей в сторону Украины. На подготовку расчетов для этих РСЗО, по словам председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, отводится до трёх недель. Это значит, что данные системы уже скоро могут оказаться на передовой. Пока их выделено Киеву всего четыре штуки, но как заявляют в Вашингтоне это далеко не предел. ВС РФ придётся постараться и сделать всё, что бы эти системы не дошли до фронта.

Западная пресса сообщает, что Комитет по вооруженным силам Конгресса США принял решение о более широком использовании спутников частных компаний для ведения военной разведки в интересах украинских войск. Необходимое финансирование предусмотрено в бюджете Пентагона на 2023 финансовый год. Предусматривается привлечение большего числа спутников, оснащённых радарами с синтезированной апертурой (SAR), принадлежащих подрядчикам американского военного ведомства таких, например, как Maxar Technologies, Planet и BlackSky. В результате Киев будет получать разведывательную информацию о положении наших войск в режиме реального времени. С эти необходимо что-то делать.

Российские ВС должны принимать решительные меры чтобы пресечь столь опасную для нас деятельность частных американских компаний. Ранее Минобороны заявляло о способности наших лазеров ослеплять спутники, пора — это качество нового российского оружия применить на практике.