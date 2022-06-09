Общественность успокоили: перевооружение РВСН плановое

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9 июня 2022, 17:49

Военный эксперт Д. Корнев сообщил подробности о предстоящем перевооружении РВСН. Ссылаясь на источники в военном ведомстве, СМИ заявляют о постановке на боевое дежурство новых комплексов в четырёх ракетных частях. Модернизация не означает увеличение числа МБР – речь идёт о замене устаревшего вооружения на новое и новейшее. Завершить процесс планируется не позднее конца текущего года.



Эксперт рассказал, что в часть в Тверской области будут направлены твердотопливные МБР «Ярс». Дальность действия этих ракет составляет порядка 10-11 тыс. км, каждая из них оснащена несколькими боевыми блоками. Мощность одного – 150 000 тонн в тротиловом эквиваленте. В г. Ясный Оренбургской области отправляются комплексы «Авангард», укомплектованные ракетами с аэробаллистическими гиперзвуковыми боеголовками. Маневренность и космические скорости делают их практически неуловимыми, а мощность оценивается в пределах 0,5-1 мегатонны.



В Кировскую область поступят опять же «Ярсы», однако на вооружении 8-й дивизии РВСН уже стоят «Сирены» – уникальные командные комплексы. Они обеспечивают доведение приказа на применение ядерного оружия всем пусковым установкам, командным пунктам, атомным подводным ракетоносцам. В Красноярском крае встанут на боевое дежурство новейшие жидкостные МБР «Сармат». Не имеющая в мире аналогов ракета способна доставить боевую нагрузку в любом направлении и на любое расстояние. Предполагаемая мощность составляет 300-500 килотонн для каждой из 10 боеголовок. Эксперт подчеркнул, что перевооружение является запланированным и никак не связано с текущими мировыми событиями.



