Суд ДНР приговорил иностранных наёмников, захваченных в плен на Донбассе, к смертной казни

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июня 2022, 17:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Наёмникам, воющим за ВСУ в составе «иностранного корпуса», националистических и прочих формирований и тем, кто собирается поехать на человеческое сафари на Украину есть о чём задуматься.

По решению Суда ДНР британцы Шон Пиннер и Эйдин Аслин и марокканец Саадун Брагим – приговорены к смертной казни, которая является высшей мерой уголовного наказания для этой республики. Остальных иностранных наёмников в лучшем случае (это стоит подчеркнуть) грозит то же самое. Поэтому прежде, чем купиться на посулы вербовщиков, другим любителям пострелять из дальнего зарубежья стоит задуматься о своём скором несветлом будущем.

По оценкам Минобороны всего на Украину прибыло 6824 наёмника. Из них: 1717 – из Польши, около 1,5 тыс. из США, Канады и Румынии. И 193 особи из Ближнего Востока. Численность иностранцев в ВСУ неуклонно снижается. Сейчас она сократилась чуть больше чем на 50%. Поток желающих пополнить «иностранный корпус ВСУ» значительно иссяк. Но, желающие ещё есть. К ним в первую очередь направлена вышеуказанная информация. У всех любителей человеческого сафари есть шанс быть осужденными по целому букету статей Уголовного кодекса ДНР: за наемничество, терроризм и действия по насильственному захвату власти. Конец один – расстрел. Республики Донбасса смертную казнь отменять или объявлять на неё мораторий пока не собираются.