ВСУ воюют малыми мобильными группами, ВС РФ применяют новую тактику для борьбы с ними

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9 июня 2022, 17:06 Военный эксперт Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Боевые действия целесообразнее всего вести в составе батальонных тактических групп, которые позволяют решать сложные задачи комплексно. Армия Украины вынуждена была отказаться от использования крупных войсковых группировок и перешла к созданию небольших ротных тактических групп. Активно применяют ВСУ и мобильные группы. Российские ВС применили новаторскую тактику для эффективной борьбы с ними.

Впервые в классическом виде батальонные тактические группы появились в США в начале 2000-х годов. К этому времени в Пентагоне поняли, что привычные сухопутные дивизии потеряли свое значение. В 2003 г. во время операции «Иракская свобода» американская армия впервые использовала бригадные тактические группы (Brigade Combat Team).

Под батальонной тактической группой (БТГр) понимают временное формирование, создаваемое в мотострелковых и танковых бригадах на базе батальона для ведения боя. Как правило, оно включает от 2 до 4 танковых и мотопехотных (мотострелковых) рот, подразделения, оснащенные ПТУР, минометами, а также подразделения разведки, инженерного и тылового обеспечения. Батальонную тактическую группу могут поддерживать до роты вертолетов огневой поддержки, артиллерийский дивизион, средства ПВО, отделение снайперов, инженерный взвод и взвод обеспечения.

В Советской армии разнородные по составу батальоны под конкретные боевые задачи стали формировать еще в годы Великой Отечественной войны, а затем во время войны в Афганистане.

В Российской армии формирование батальонных тактических групп происходит в каждом конкретном случае. При этом особое внимание отводится межвидовому взаимодействию подразделений. В первую очередь это относится к командирам батальонных тактических групп, которые должны уметь организовать боевые действия с использованием подразделений разведки, беспилотной и армейской авиации, артиллерии, различных видов бронетехники, инженерных подразделений, средств РЭБ и ПВО.

Как правило, БТГр включает в себя от 500 до 700 человек. Если создается тактическая группа бригадного уровня, то она может состоять из 4000 человек.

Батальонные тактические группы за последние годы получили широкое распространение. Так, Армия обороны Израиля все свои последние учения проводит только в составе БТГр, меняя их состав в зависимости от поставленной учебно-боевой задачи.

На сегодняшний день генштабами ведущих армий мира признано, что чисто танковые или чисто мотопехотные части нужны лишь для удобства обучения личного состава, хранения боевой техники и ее обслуживания.

Боевые действия целесообразнее всего вести в составе батальонных тактических групп, которые позволяют решать сложные задачи комплексно. Отсутствие необходимости согласовывать с вышестоящим командованием применение авиации, артиллерии, бронетехники сокращает время принятия решения командиром батальонной тактической группы до минимума и повышает эффективность наносимого удара в разы. Главная отличительная черта БТГр - большая ударная и огневая мощь в сочетании с высокой мобильностью. Своевременная ротация сил и средств БТГр во время проведения военной операции позволяет поддерживать ее боевые возможности на протяжении длительного времени.

Исходя из разнородности сил, используемых батальонной тактической группой, значительно возрастает роль командира батальонной тактической группы. Он должен не только хорошо разбираться в управлении приданными ему подразделениями, но и знать боевые возможности вооружения противника и тактику его действий, чтобы уметь прогнозировать возможные шаги врага.

По словам министра обороны РФ генерала армия С.К. Шойгу на начало августа 2021 г. Российская армия насчитывала 168 батальонно-тактических групп.

По оценкам военных аналитиков к началу специальной военной операции украинская армия, включая сухопутные войска, десантно-штурмовые части и силы специальных операций, а также морскую пехоту и нацгвардию могла выставить около 90 батальонных тактических групп.

Массированное использование Российской армией в ходе специальной военной операции авиации, высокоточных ракет и боеприпасов, БПЛА, дальнобойной артиллерии, РСЗО и противотанковых средств дало желаемые результаты. На сегодняшний день уничтожены все самолеты ВСУ, которые имелись на начало боевых действий 24 февраля 2022 г. Подбита или выведена из строя практически вся бронетехника, включая танки и БМП. Перестали существовать имевшиеся у Киевского режима в начале спецоперации дальнобойная артиллерия и системы РСЗО. Если бы не масштабные поставки оружия советского производства из стран НАТО, то можно было бы с уверенностью сказать, что демилитаризация армии Украины успешно завершена.

Колоссальные потери, которые понесли ВСУ, недостаток ГСМ, господство российских ВВС в воздухе, разрушение транспортной инфраструктуры уже привели к тому, что армия Украины вынуждена была отказаться от использования крупных войсковых группировок и перешла к созданию небольших ротных тактических групп. В них, как правило, входит 250-450 военнослужащих, 20-25 БМП или БТР, 10-12 танков, 6-12 САУ либо буксируемых гаубиц, до 6 РЗСО.

Активно применяют ВСУ и мобильные группы. Они делятся на два вида. Первый, как правило, включает 4 танка и 3 БМП, а также так называемые «бандермобили». Огневые возможности таких групп не столь велики как у ротных тактических групп, но они выигрывают за счет высокой мобильности. Встретив отпор, мобильная группа не ввязывается в бой, а тут же отступает.

Второй тип мобильных групп использует внедорожники с ПТРК, минометами, автоматическими гранатометами или пулеметами. В их состав обычно входит 3 – 6 военнослужащих ВСУ. Чаще всего мобильные группы на «бандермобилях» просачиваются между подразделениями Российской армии, нападают на колонны, на тыловые коммуникации, атакуют пункты управления. Находить бреши в российской обороне помогают украинские беспилотники, а также разведывательная информация, которая практически в режиме он-лайн поступает в генштаб украинской армии из Пентагона. Помогают ВСУ и местные жители, которые проходят службу в отрядах территориальной обороны. Они хорошо знают окружающую местность и указывают мобильным группам безопасные проходы для атаки и пути для отступления. В состав мобильных групп входят специально обученные инструкторами НАТО украинские военные из числа снайперов, гранатометчиков, саперов, разведчиков и спецназовцев. Снайперы, как правило, вооружены крупнокалиберными 10 зарядными снайперскими винтовками Barrett М82 калибра 12,7 мм, что позволяет им с большой дальности поражать триплексы механиков-водителей, обездвиживая, таким образом, танк или БМП. У каждого военнослужащего мобильной группы имеются современные цифровые средства связи. Как правило, в состав мобильной группы входит представитель националистических батальонов, который следит за другими военнослужащими ВСУ и проводит видеосъемку совершенной диверсионной акции. Американский журнал Politico очень точно назвал тактику украинских мобильных групп «бей-беги».

Первое время эта игиловская тактика болезненных уколов по российским колоннам и тыловым подразделениям давала положительные результаты, но в настоящее время она начала изживать себя.

Так, в ходе контрнаступления ВСУ западнее Харькова основу контратакующих украинских войск составляли ротные тактические группы и мобильные группы. Несмотря на то, что им противостояли призванные с Донбасса резервисты, которые были недостаточно вооружены, Народная милиция ЛДНР смогла уничтожить боле половины наступавших войск противника. Укронацисты сумели занять лишь несколько небольших населенных пунктов в «серой зоне».

Успешно ведут борьбу российские войска и Союзные силы с укронацистами вооруженными ПТРК «Javelin», NLOW, ПЗРК «Stinger» и другими ракетными средствами поражения. После открытия огня по союзной бронетехнике, самолетам или вертолетам по квадрату, откуда был произведен пуск, наносится массированный артиллерийский удар, который уничтожает личный состав противника, включая тех, кто применил переносное ракетное оружие. Статистика показывает, что благодаря новой тактике эффективность применения ПЗРК против авиации ВКС России упала ниже 10 процентов. Важную роль в этом играют также средства защиты самолетов и вертолетов от зенитных ракет противника. В первую очередь, сюда можно отнести отстрел тепловых ловушек, использование всех возможностей комплекса Л-370 «Витебск» на ряде российских вертолетов, а также умелое совершение летчиками противоракетного маневра.

Изменение тактики Российской армии уже привело к тому, что украинские военные без боя оставляют небольшие населенные пункты. Любое сопротивление ВСУ заканчивается российским авиационным и артиллерийским ударом, который накрывает практически всех украинских боевиков. Поэтому военнослужащие ВСУ больше не остаются в небольших поселках. Не строят они оборонительные линии и на открытой местности, где их может уничтожить огневой вал артиллерии.

Все чаще ВСУшники стягиваются в средние и крупные города, в которых можно спрятаться за спины мирных жителей, оборудовав позиции в домах простых украинских граждан. Зная об этом, российское командование использует тактику выманивания укронацистов на открытые пространства, где противника ожидает артиллерийский или авиационный удар.

По-новому применяют российские войска и стоящую на вооружении бронетехнику. Используемая еще в Сирии «танковая карусель» и несвойственная танкистам стрельба с закрытых позиций значительно повысили живучесть танков и эффективность огня.

Наилучшие результаты в борьбе с мобильными группами демонстрируют Силы специальных операций и спецназ Росгвардии, которые широко используют тактику засад. Беспилотники помогают обнаружить мобильную группу противника, а российские военнослужащие устраивают засаду, которая позволяет уничтожить боевиков практически без потерь.

Все это в совокупности уже привело к значительному снижению эффективности действий мобильных групп ВСУ.

Еще одно нововведение российских войск – это отказ от лобового штурма крупных населенных пунктов. К нему теперь прибегают лишь в случае крайней необходимости. За последнее время тактика Российской армии теперь сводится к охвату городов и установлению блокады вокруг них. Блокада позволяет лишить противника прячущегося за мирных граждан подвоза резервов, боеприпасов, ГСМ и продовольствия. Систематические обстрелы укрепленных позиций ВСУ, нанесение бомбовых и высокоточных ракетных ударов призваны измотать заблокированного врага. Затем российские войска переходят к выдавливанию сил боевиков с занимаемых позиций, уничтожая врага огнем артиллерии и авиации еще до того, как он успеет закрепиться на новых рубежах. Понятно, что эта тактика не позволяет быстро брать под российский контроль значительные территории, но она позволяет сберечь жизни российских солдат и минимизировать потери среди мирного населения.

Украинская армия 8 лет готовилась к различным сценариям ведения боевых действий, включая оборонительный. За эти годы были созданы мощнейшие линии обороны с заглубленными железобетонными укрытиями для личного состава способными выдержать попадание нескольких двухсоткилограммовых фугасных бомб. Поэтому боевые действия на сегодня в основном носят позиционный характер и чем-то напоминает боевые действия Первой мировой, когда для прорыва глубокоэшелонированной обороны противника приходилось тратить огромное количество снарядов и нести ощутимые людские потери.

Чтобы избежать больших потерь Российская армия и Союзные силы применили новую тактику. Не так давно один из военнослужащих Народной милиции ЛДНР поделился со СМИ информацией о ней. Вначале по позициям противника работает тяжелая артиллерия. Затем к «богу войны» подключается авиация. Пока боевики из ВСУ находятся в хорошо защищенных укрытиях бойцы ЛДНР с минометами и ПТУР под прикрытием огневого вала подходят к позициям ВСУ на дистанцию выстрела и расстреливают уцелевшие блиндажи и огневые точки. И только после такой многоэтапной обработки огнем позиций противника в наступление идет пехота. По аналогичной схеме проходит штурм следующей линии обороны.