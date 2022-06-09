Польша опасается, что увеличение вооружённых сил Германии направлено против неё

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июня 2022, 16:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Как только Варшава заявила, что хочет усилить свои войска, Германия сделала то же самое. «Хотят ли немцы вооружаться против России или против нас, я не знаю, но в любом случае они будут вооружаться», - заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает EADaily. Европа уже оказалась под немецкой оккупацией в виде Евросоюза? Сербия стремится туда же – есть сомнения в искренности её дружественных заверений по отношению к России.

У Варшавы есть повод сомневаться в дружественных отношениях к ней со стороны Берлина, поскольку значительная часть немецких земель на правом берегу Одера и Восточной Пруссии были отданы Советским Союзом Польше после окончания Второй мировой войны. Германия бесспорно хочет вернуть себе эти земли. Отношение к Польше в Берлине и в Брюсселе не однозначное, её воспринимают, как бунтаря, наводящего бардак в европейском стане. Качиньский также высказался против замены польского злотого на евро в стране. Поскольку, по его мнению, это будет на руку только Германии. Пол сути он признал, что Евросоюз — это форма мягкой оккупации, которую Берлин с помощью США совершил в Европе.

Накануне заместитель премьер-министра Сербии Зорана Михайлович заявила, что видит свою страну в составе Евросоюза. По сути, это означает, что нынешнее политическое руководство в Белграде тащит Сербию в немецкую оккупацию. Стоит ли Москве столь тепло относиться к таким «партнёрам»?

В своё время российский император Александр III говаривал: «Самыми надёжными союзниками России были и есть её армия и её флот». Эта истина актуально по сей день. Что касается немцев, есть надежда, что они наконец выполнят рекомендацию Отто Фон Бисмарка и вступят в равноправный дипломатический, экономический и военный союз с Россией, что однозначно Берлину будет выгоднее, чем оставаться в американской оккупации. Германии в конце концов пора правильно оценить свои исторические ошибки.

Что касается Немецких вооружённых сил. Для возрождения Вермахта Берлину придётся сильно постараться, поскольку современная немецкая молодёжь не хочет служить в армии, тем более – воевать. Есть мнение, что набирать рекрутов будут из числа мигрантов. То есть, может получиться сорт не очень эффективного «иностранного легиона» вместо качественных Вооружённых сил. Поэтому к заявкам Берлина об увеличение бундесвера до 500 тысяч штыков стоит относиться критично.