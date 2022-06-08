Украинские батальоны уже не просят огня, они хотят просто отступать

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8 июня 2022, 16:40

Фото: Соцсети

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что подразделения 79-й десантно штурмовой бригады (ОДШБр) и 10-й горной бригады (ОГШБр), окопавшиеся на окраине Северодонецка и в Сиротино, настоятельно требуют от своего командования дать распоряжение на отход.

Промзону завода «Азот» некоторые бойцы военнослужащих 115-й бригады теробороны покидают небольшими группами и уходят в Лисичанск, положение в котором не на много лучше. И этот населённый пункт практически находится в блокаде.

Блогеры утверждают, что ранее (примерно пять дней назад) также мелкими неорганизованными группами в Лисичанск отходили подразделения 79-й ОДШБр и 10- ОГШБр ВСУ, а также 111-й бригады территориальной обороны. Их бегство остановили националисты и иностранные наёмники, прибывшие в Северодонецк во главе с народным депутатом Марьяной Безуглой. Данная группа выступила в роли заградотряда.

В настоящее время войска ВС РФ и ЛНР ведут бой в промзоне завода «Азот». Им противостоят подразделения 81-й аэромобильной бригады вместе с наемниками «Интернационального легиона».

С юга к Лисичанску и Сиротино приближается друга группировка российских и донецких войск, которая вытесняет противника из лесных массивов на территорию аэродрома и застроек.