На Балтике идёт бесконтактный бой флота ВС РФ против НАТО?

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8 июня 2022, 16:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Более двадцати боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на военно-морские полигоны, расположенные в непосредственной близости от морских берегов Калининградской области, для проведения плановых учений по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает издание «Русское оружие». С учётом, что одновременно в Балтийском море идут крупнейшие за последние 50 лет манёвры ВМС НАТО, можно констатировать, что к какой-то мере, проводится бесконтактное противостояние между этими двумя силами.

Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту сообщает, что в учениях задействовано несколько корабельных поисково-ударных групп. В их составе - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые противолодочные корабли «Уренгой», «Казанец», «Алексин», «Кабардино-Балкария», малые ракетные корабли и ракетные катера, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

Боевые корабли во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 проведут поиск и уничтожение субмарин противника, применяя радиолокационные и гидроакустические средства, а также противолодочное оружие. Им предстоит также выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, постановку радиоэлектронных помех, внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

В то же время в Балтийском море и морских и береговых полигонах в Германии, Швеции, Польши и в странах Балтии проходят военные учения Baltops 2022. Они продлятся до 16 июня, в них участвуют ВМС 14 стран НАТО, 44 корабля и около ста самолетов. Получается, что обе стороны отрабатывают бесконтактный бой между собой в непосредственной близости, не иначе.

Такая обстановка чрезвычайно опасна, и она может привести к вооружённому конфликту причём из-з любого несчастного случая в результате которого погибнут военнослужащие или корабль, или самолёт по вине противной стороны.