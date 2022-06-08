Балтика опять кишит натовскими кораблями – идут крупнейшие за 50 лет учения

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8 июня 2022, 15:45 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

В южной и центральной частях Балтийского моря начались учения блока НАТО под название Baltops 2022. В маневрах принимают участие 14 стран Североатлантического альянса. Среди них Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, США, Турция, Франция и Эстония. К учениям также присоединились Финляндия и Швеция. 18 мая этого года обе страны подали заявку на прием в блок НАТО и, несмотря на возражение Турции, рассчитывают вступить в альянс на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28 - 30 июня 2022 г. В случае единогласного одобрения принятия Финляндии и Швеции в состав Североатлантического блока у Брюсселя появится возможность объявить Балтийское море внутренним морем НАТО.

По данным минобороны Латвии в маневрах задействовано 4 тыс. военнослужащих, 40 военных кораблей различного класса и более 60 самолетов. Начиная с 1971 г. столь масштабных учений в регионе никогда не проводилось.

Основная цель крупнейшей натовской тренировки, начавшейся 5 июня, – отработать переброску значительных сил в любую точку региона и продемонстрировать готовность альянса к установлению полного контроля над Балтийским морем. Основное внимание в ходе маневров уделяется отработке десантных операций, противоминной защите, борьбе с подлодками, организации эвакуации раненых морем и по воздуху, перехвату чужих кораблей, а также операциям по обеспечению судоходства судов союзников.

Кроме южной и центральной частей Балтийского моря в маневрах задействованы полигоны, расположенные на территории Германии, Швеции, Польши и в Прибалтийских республиках. За координацию и выполнение учебно-боевых задач отвечает Многонациональный центр управления действиями авиации в Удеме (Германия).

Завершатся учения Baltops 2022 в Германии в городе Киль (Германия) 17 июня этого года.

Старт учений был приурочен к празднованию 500-летия создания Военно-морского флота Швеции. На церемонии открытия присутствовал председатель объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, который откровенно заявил, что Baltops 2022 знаменуют собой процесс приема в блок НАТО Швеции и Финляндии. Генерал Милли также отметил, что присоединение двух скандинавских стран к альянсу поставит Россию в «трудное военное положение». После приема Швеции и Финляндии береговая линия Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружена натовскими странами. Генерал Милли также отметил: «Поэтому это будет очень проблематично для них с военной точки зрения и будет очень выгодно для НАТО».

Символично, что церемония открытия учений Baltops 2022 состоялась на крупнейшем универсальном десантном корабле USS «Kearsarge» (LHD 3) ВМС США («Кирсардж»). На его борту находится почти 2,4 тыс. человек экипажа и до 26 летательных аппаратов различного типа – вертолетов, конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey и самолетов F-35B Lightning II. Корабль такого большого водоизмещения впервые прошел по Стокгольмскому архипелагу, продемонстрировав способность США крупными силами присутствовать в Балтийском море.

Вместе с универсальным десантным кораблем у берегов Стокгольма разместились десантный транспорт-док Gunston Hall и ракетный эсминец Gravely (класса «Арли Бёрк»).

В своем выступлении на палубе «Kearsarge» генерал Милли сказал: «У Швеции, возможно, не самая большая армия, но она очень высокого уровня, включая высококлассные военно-воздушные силы, современное техническое оснащение, сильный военно-морской флот и хорошо обученные сухопутные войска». Генерал также сообщил журналистам, что президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин просили Пентагон разработать план по «умеренному увеличению» американского присутствия в Швеции в тех местах, где это уместно.

На совместной пресс-конференции с генералом Милли министр обороны Швеции Петер Хультквист в свою очередь заявил: «Можно назвать это новой холодной войной или новым железным занавесом, но мы должны осознать, что происходит вокруг нас прямо сейчас. Вот почему демократии должны держаться вместе».

За несколько дней до прибытия генерала Милли командующие Военно-воздушными силами Финляндии и Швеции обсудили планируемую интеграцию воздушного пространства двух скандинавских стран в систему воздушного патрулирования альянса.

Учитывая напряженные отношения между Российской Федерацией и блоком НАТО, решение Брюсселя провести маневры Baltops 2022 вблизи российских границ можно расценить как демонстрацию силы, а с другой стороны - как попытку оказать давление на Москву. Еще одна цель, преследуемая Вашингтоном и Брюсселем - создать провокационную ситуацию, которая позволила бы Североатлантическому альянсу более активно вмешаться в события на Украине, а также ввести дополнительные санкции против нашей страны.

Характер отрабатываемых в ходе учений Baltops 2022 задач прямо указывает на их наступательный, а не оборонительный характер. Более того, планы НАТО по окружению границ России враждебными государствами полностью совпадают с реализуемой Вашингтоном и Брюсселем стратегией Анаконды.

Реальная задача учений Baltops 2022 - отработать действия блока НАТО на Северо-западном театре военных действий, то есть в районе Санкт-Петербурга и Калининграда, а также значительно усилить группировку НАТО для блокирования входа в Северный морской путь. С этой целью к учениям привлекают вооруженные силы Норвегии.

Анализ задач, отрабатываемых на учениях Baltops 2022 показывает, что они носят агрессивный характер и направлены против России, о чем открыто заявил в своем выступлении американский генерал Милли.

Неудивительно, что в создавшихся условиях Россия предпринимает ответные меры для обеспечения безопасности своих границ. Сюда можно отнести развертывание дополнительных частей и подразделений в Западном военном округе, создание «зоны запрета доступа» в районе Калининграда и Санкт-Петербурга, размещение гиперзвукового оружия для нанесения ответных ударов по базам НАТО в регионе.