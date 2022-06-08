Минобороны РФ: ВСУ несут тяжёлые потери

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8 июня 2022, 13:44

Фото: Соцсети

Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только при освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе Харькова нанесён удар высокоточными ракетами воздушного базирования по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ. Кроме того, тем же вооружением, в том же районе поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарея реактивных систем залпового огня «Ураган».

Рядом с Малиновкой Харьковской области, Спорным Донецкой Народной Республики, Звановкой Луганской Народной Республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.

Фронтовая авиация ВКС РФ авиацией за сутки атаковала 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате уничтожен основной командный пункт 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

В Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных в районе населенного пункта Снегирёвка, а также вертолет Ми-8 рядом с Белой Криницей КРИНИЦА.

Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе Кицевки Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ.

В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхняя Роганка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.