Генерал ВС США, - потери ВСУ скорее всего составляют 200 тыс. человек убитыми

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8 июня 2022, 01:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти считает, что потери ВСУ составляют до 200 тысяч к настоящему моменту и доказывает свою правоту. Более того, он прогнозирует скорый развал фронта и повсеместное отступление украинкой армии. Об этом пишет EADaily.

Американский генерал Стивен Твитти указывает на признаки, свидетельствующие о том, что боевые возможности армии Украины иссякают. Кроме того, он указал на высокие безвозвратные потери в её рядах – достигающие, по меньшей мере, 200 тысяч.

Вот цитата из его высказываний: «200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из состава ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они уничтожены».

Генерал откровенно не верит в способности ВСУ устоять. «Я думаю, что война на Донбассе разворачивается в пользу русских.

Они не вкладывают туда всю массу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию, и именно так они преуспевают. У России чертовски много боевой мощи, гораздо больше, чем у украинцев… И скажу больше, украинцам никогда не хватит боевой мощи, чтобы выгнать русских с Украины», - говорит он.

К сказанному стоит добавить, что свинское отношение украинского командования к своим солдатам не добавляет мотивации для того, чтобы идти в бой и умирать за власть Зеленского. В ВСУ нарастает волна отказа целыми подразделениями выполнять боевые задачи, значительно увеличились случаи дезертирства. Об этом сообщает украинский блогер – русофоб Юрий Бутусов, которого ну никак нельзя заподозрить в любви к России. Пленные украинские солдаты свидетельствуют о том, что их бросают в бой против танков и артиллерии с оружием образца Второй мировой войны. Российские военнослужащие и ополченцы Донбасса рассказывают, что украинские военные отказываются собирать с поля боя своих погибших. Даже по очень приблизительной оценке потерь ВСУ видно, что их число значительно превосходит самые смелые данные Минобороны России. И скорее всего американский генерал назвал более-менее точное число.