На участке фронта от Гуляй поля до Васильевки идёт артиллерийская перестрелка

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7 июня 2022, 20:02

Фото: Соцсети

На оборонительных линиях в запорожской области на левом берегу Днепра были замечены американские 155-мм гаубицы М777. На правом берегу Днепра, близ Запорожья обнаружены три ЗРК «Бук» и один ЗРК С-300.

ВСУ концентрирует войска близ Гуляйполя. Сюда же приброшены подразделения 1-й ОТБр, которая недавно получила танки, доставленные из Польши. Недалеко от этого места в районе Новоандреевки замечены иностранные наёмники.

ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ под Васильевкой, в этом пункте запорожский участок фронта упирается своим флангом в левый берег Днепра. Украинская артиллерия здесь ведёт интенсивный обстрел российских позиций. В ответ россияне открыли ураганный огонь по местам расположения 128-й ОГШБр в Щербаках, Каменском и Степногорске.