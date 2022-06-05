Конашенков: авиацией РФ уничтожено более 350 националистов, 26 единиц военной техники и другие цели

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5 июня 2022, 15:41

Фото: Соцсети

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом и событиях СВО за 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что ВКС России уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику, размещенную в корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине Киева.

В Краматорске, Дружковке и Часовом Яре высокоточными ракетами воздушного базирования разрушены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Также за прошедшие сутки были ликвидированы командные пункты 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В результате ударов уничтожено: две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и в Орехове Запорожской области; близ Коротыча Харьковской области - две боевые машины реактивных систем залпового огня; и ещё три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе н/п Маяки и Славянска, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска.

Фронтовая и армейская авиация ВСК РФ атаковала три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов ВСУ.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут и Лоскутовка. Истребитель ВКС ФР сбил в воздушном бою над Славянском украинский МиГ-29.

Российские силы ПВО уничтожили в районе Одессы военно-транспортной авиации Ан-26 ВВС Украины, перевозивший вооружение и военную технику.

Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.