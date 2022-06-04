Новые военные подарки Запада направлены Киеву

Аргументы Недели → Армия 13+

4 июня 2022, 20:49

Фото: Соцсети

Страны НАТО несмотря на заявления их политического руководства о том, что их арсеналы иссякли, продолжают поставлять вооружения и боевую технику Украине.

На территорию Незалежной уже переправлены: из США - четыре вертолета Ми-17 (это сделано в нарушение всех международных правил, без согласия страны производителя), четыре пусковых установки РСЗО HIMARS, две РЛС ПВО, пять РЛС контрбатарейной борьбы, 1000 реактивных снарядов и 50 пусковых установок ПТРК Javelin, 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 15 бронированных машин ; из Бельгия - 64 единицы 155-мм самоходных артиллерийских установок М109; из Швеции 17 противокорабельных комплексов RBS-17 и 1,5 тысячи противотанковых гранатомётов АТ4.

На фото вертолёт Ми17, произведённый в России для армии Афганистана, прибывший из США, его даже не перекрасили в цвета украинской авиации.