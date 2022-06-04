Войска ВСУ отступают из промзоны завода «Азот» и полностью покидают Северодонецк

Аргументы Недели → Армия 13+

4 июня 2022, 20:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Бравые украинские воины бегут с поля боя. Соцсети

Россияне выбили ВСУ из Святогорска и продолжают наступление на правом берегу Донца. На трассе Бахмут - Лисичанск идут упорные бои. Западнее Светлодарска армия РФ и ДНР выдавливает противника их посёлка Доломитное. В Авдеевке россияне и дончане отразили контратаку неприятеля. В Мариинке слышна перестрелка.

На Славянском направлении идут бои южнее Святогорска и лесном массиве, прилегающем к этому населённому пункту (сам Святогорск уже освобождён идёт бой за Богородичное, расположенное на правом берегу Донца). Подразделения ВС ФР теснят противника со стороны Дробышево и южнее Яровой. Украинские войска в нескольких местах прижаты к левому берегу Донца и практически находятся в безвыходном положении из-за отсутствия переправы. Отступая, украинские националисты подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Противник продолжает обстреливать российские войска из артиллерийских орудий, расположенных на высотах правого берега Северского Донца. Россияне наступают вдоль правого берега Донца в направлении на Сидорово. Здесь может образоваться небольшой котёл, в который рискуют попасть украинские канониры и прикрывающая их пехота ВСУ, занявшие высоты вдоль берега реки и н/п Пришиб. Южнее Лимана и в прилегающих лесах идёт зачистка. Предположительно где-то здесь россияне будут наводить переправу через Донец для обеспечения дальнейшего наступления на Райгородок и Северск.

Российская армия продолжает вести бои за промзону Северодонецка, куда накануне командированием ВСУ были переброшены иностранные легионеры. Подчёркиваю, что информация по поводу боёв в Северодонецке поступает противоречивая. Есть сведения, что командование ВСУ отдало всё-таки приказ на отступление украинской группировки (остатки 79-й десантной бригады, и 111-й бригады теробороны) из Северодонецка в Лисичанск. Уходя из промзоны завода «Азов» ВСУ минировали все ёмкости с серной кислотой (100 тонн).

Тем временем силы ВС РФ и ЛДНР постепенно теснят неприятеля на северных и южных подступах к Лисичанску. Укры пытаются контратаковать, но - безуспешно. По ним работает российская авиация, а также ствольная и реактивная артиллерия. Идут бои за Устиновку и Мирную Поляну (на подступах к южным окраинам Лисичанска). Попытка выбить россиян нахрапом с трассы Бахмут — Лисичанск закончилась для украинцев плачевно. Они понесли немалые потери и в результате ввязли в затяжные бои в Нырково, Белогоровке и Берестовом. ВСУ применяют авиацию для разблокировки этой важной для них дороги, опять же без особого успеха. Напротив, множество обломков украинских вертолётов и самолётов дымятся на земле. Тем временем сжимается петля вокруг Горского и Золотого. Часть сил 24-й бригады ВСУ покинула постройки и укрывается в окрестных лесах.

Западнее Светлодарска идут бои за Углегорскую ТЭС и за Доломитное. В районе Авдеевки подразделения ВСУ предприняли попытку контратаковать, но понесли большие потери и отступили на исходные позиции. Сейчас идут ожесточённые бои севернее Авдеевки и на её восточных и юго-восточных окраинах. В Марьинке также слышна плотная перестрелка.

На границах Херсонской области ВСУ продолжают атаковать различные участки оборонительной линии ВС РФ, протянувшейся по берегам реки Ингулец. Практически повсеместно гремит канонада, стороны обмениваются артиллерийскими «любезностями». ВСУ пытаются активно использовать свою авиацию, которая несёт ощутимые потери. Вчера, в районе Любимовки был сбит очередной штурмовик Су-25 украинских ВВС. Российские самолёты в свою очередь обстреляли мост через реку Южный Буг в районе н/п Трихаты. Результат этой атаки неизвестен, но, если мост разрушен – это создаст трудности в снабжении войск ВСУ, находящихся на передовой. 4 июня по одному из военных объектов в Николаеве был нанесён ракетный удар. Гарнизон этого города тает (от дистанционных обстрелов) на глазах, так и не вступив в бой с российскими войсками. Судя по всему, бросать в давно задуманное и широко анонсированное контрнаступление на Херсон украинскому командования в конечном счёте будет некого.