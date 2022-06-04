Под Харьковом идут тяжёлые бои с переменным успехом, однако, ВС РФ берут верх

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4 июня 2022, 16:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отмечается накопление сил противником на левом берегу Донца, напротив Салтова в районе Хотомли и Заречного. В Салтов прибыло большое число иностранных наёмников. Кроме того, ВСУ перебросили в населённый пункт Уды танковое подразделение. ВС РФ также накапливают силы для перехода в контрнаступление и местами продолжает атаковать позиции противника, не давая ему предпринять контрдействия.

Местные источники сообщают, что на левом берегу Донца ВСУ действуя малыми группами, просачиваются до Волчанска. Переброска этих ДРГ через реку производится по переправе в Хотомле. В том же районе украинской стороной оборудуются оборонительные позиции. Поступила также информация, что дорога, соединяющая Приморское — Садовое товарищество «Уют» — Мартовое — Першотравневое — Хотомля пока не контролируется россиянами, а находится в нейтральной полосе, доступной для ВСУ.

Сейчас российские войска контратакуют противника в направлении на Старый Салтов. В целом ситуация под Харьковом меняется в нашу пользу. Однако значительных успехов пока нет. Отмечается недостаточно эффективная контрбатарейная борьба со стороны канониров ВС РФ, что значительно замедляет продвижение наших танков и мотострелков. Сказывается нехватка БПЛА и контрбатарейных РЛС у россиян. Без необходимого технического обеспечение невозможна оперативная разведка, которая должна своевременно обнаружить выход на огневые позиции артиллерии противника и вести корректировку огня по орудиям и расчётам неприятеля. Ожидаемое наступление ВСУ на левом берегу Печенежского водохранилища также требует особого внимания, поскольку это прямая угроза российским рокадам.

Судя по информации, которая проступает с места событий, готовится штурм Харькова российскими войсками, на этот раз со всей серьёзностью. Задача освобождения региона от нацистов непростая и потребует привлечение значительных сил и средств. На быструю её реализацию рассчитывать не приходится. Накануне российские канониры накрыли плотным огнём позиции националистического батальона укров «Кракен» (запрещён в России) в Шестаково. Эти сатанисты понесли немалые потери. Продолжаются упорные бои за Федоровку и Шестаково.