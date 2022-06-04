Аргументы Недели → Армия 13+

4 июня 2022, 15:54

Фото: Соцсети

4 июня при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». Нет это не наши братья. Это нацисты – оккупанты. После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населённого пункта Сидорово.

Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.