ТоФ РФ и ВМС Китая одновременно проводят военно-морские учения

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3 июня 2022, 16:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Корабли Тихоокеанского флота России вышли на военные учения в открытое море, вероятно к ним присоединятся китайские ВМС. Об этом пишет пресса Поднебесной. НОАК упускает хорошую возможность получить бесценных боевой опыт, участвуя в СВО против украинских военных, подготовленных по американскому армейскому стандарту.

Тихоокеанский флот России с 3 июня начал учение с привлечением свыше 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолётов. Задача корабельных групп состоит в совместном поиске с авиацией подводных лодок условного противника. Учение продлится до 10 июня. В акватории Тихого океана будут действовать корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

Не исключено, что в рамках укрепления двустороннего военного сотрудничества и повышения совместимости к реагированию на угрозы в Тихоокеанском регионе к учению привлекается корабельная группировка ВМС НОАК. Совместные военные мероприятия стали уже нормой в сотрудничестве ВС РФ и НОАК. Накануне стратегические бомбардировщики двух стран участвовали в совместном патрулировании воздушного пространства. Китайское командование внимательно наблюдает за ходом специальной операции ВС РФ на Украине абсорбирует российский военный опыт и корректирует боевую подготовку своих войск, поскольку война Китая против США и их союзников в АТР становится весьма вероятной. Поддержку в случае возникновения таковой Пекин может получить только от Москвы. Кстати, НОАК теряет очень хорошую возможность получить реальный боевой опыт, участвуя в СВО на стороне России. Обстрелянные подразделения, прошедшие слаживание в реальной боевой обстановке – бесценны. К тому же, у украинских вояк так называемая боевая подготовка по стандартам НАТО. То есть войска ВСУ являются калькой американских войск, и в боях с ними ВС РФ получает практический опыт ведения военных действий против сухопутных сил США в более - менее упрощенных условиях. Войска НОАК просто нуждаются в таком опыте. И здесь не стоит говорить о какой-то надуманной политической целесообразности, поскольку перспектива при любой гибкости Пекина в международных отношениях будет одна - рано или поздно Китай и США сойдутся в схватке на поле боя.

Не потому ли командование НОАК продолжает проводить тренировки в десантировании морской пехоты при поддержке кораблей и авиации. В мае проведены очередные учения в акватории Южно-Китайского моря. Морская пехота на боевых машинах десанта отработала захват берега при поддержке отряда кораблей Восточного флота ВМС НОАК в составе: десантный вертолетный корабль-док «Куньлуньшань» (№ 998) Тип 071, десантный корабль «Лаотешань» (№ 996) Тип 072А, десантный транспортный корабль «Суншань» (№946) Тип 073А из состава 6 бригады десантных кораблей, десантные корабли на воздушной подушке (№ 3335, 3336) и палубной авиации.

Учения проводятся на фоне крайне сложной обстановки, связанной с тайваньским кризисом и активизацией ВМС США в Южно-китайском море.