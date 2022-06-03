Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2022, 15:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

До ВСУ доходит значительное число некачественного вооружения и боевой техники. Есть мнение, что некоторые страны или соответствующие ведомства некоторых стран таким образом утилизируют своё статье, параллельно осваивая немалые финансы, которые уплывают непонятно куда.

О коррупции в схемах поставок Украине западного вооружения говорят уже давно. Причём многие качественные образцы пропадают по дороге к адресату, не достигнув даже украинской границы. Местом массового хищения гуманитарной и военной помощи, направленной Киеву, стала Польша. Она же стремится получить право аккумулировать у себя все финансовые потоки, направляемые на Украину в качестве всё той же военной помощи.

На фронт в распоряжение ВСУ зачастую приходят бракованные образцы вооружения и боевой техники. О этот говорят и военнослужащие ВС РФ, и бойцы ополчения Донбасса, в руки которых всё это добро попадает в качестве трофеев.

Ранее сообщалось, что чешские и польские гранатомёты разваливались во время выстрела. Солдаты ВСУ также не раз жаловались на качество другого западного противотанкового и стрелкового вооружения.