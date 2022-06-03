В немецком сегменте интернета началась бойкая торговля оружием, отправленным в качестве западной помощи Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2022, 15:39

Фото: Соцсети

В сети ФРГ появилось множество интернет-магазинов, которые сбывают не только стрелковой длинноствольное и короткоствольное оружие, но и «Джавелины». Ассортимент таких торговых площадок поражает своим обилием.

Торговцы оружием через интернет наладили полную сервисную сетку с доставкой товара получателю по любому адресу не только на территории Германии, но и за рубеж, причём совсем дальний - в Африку и Америку. В качестве дополнительных услуг предлагаются патроны любых стандартов и калибров, а также любая обвеска, то есть наряду с планками Пикатинни, прицелы различных видов в том числе лазерные и оптические, фонари и прочее. Ассортимент, представленный на торговых интернет-площадках обильный от новеньких пистолетов, до самых современных штурмовых винтовок европейского производства. На фото - образцы предложений торговцев оружием в сети.