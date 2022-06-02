Российские войска и НМ ЛДНР продолжают перемалывать украинскую армию на Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июня 2022, 20:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Для украинских войск наступает момент истины из-за тяжелого положения, в котором они оказались практически на всей линии фронта, особенно в районе Донбасской дуги. ВСУ несут очень большие потери и вынуждены бросать в огонь новые наспех сколоченные батальоны. План Киева создать резервный корпус для проведения массированного контрнаступления провалился. Генштаб ВСУ вынужден латать дыры на фронте формированиям этого корпуса. Из-за нехватки личного состава ВСУ уже призывает сильно возрастных рекрутов.

Севернее Харькова продвижение российских войск вперёд застопорилось. Идут бои за Циркуны, Слатино, Золочево, Цуповку и Весёлое. Ожидается, что ВСУ наведут новую переправу через Донец в районе Хотомли для того, чтобы переправить на левый берег войска и провести наступление вдоль Печенежского водохранилища в направлении государственной границы РФ. Российская артиллерия продолжает плотно обстреливать украинские позиции в Удах, Слатино, Дергачах, Циркунах и Александровке.

На участке фронта от Барвенково до Светлодарска войска РФ и ополчение Донбасса продолжают развивать наступление.

Темп его значительно снизился, но успех всё равно есть. Южнее Изюма идут бои за Святогорск. В нём находятся значительные силы ВСУ. Причём они фактически прижаты к Донцу, мост через который накануне взорвали их товарищи по оружию. На другом берегу реки российские части находятся уже в Руднево и Долгеньком, а от этих населённых пунктов до Славянска чуть более 20 км. Продвижение вперед российских войск на данном направлении замедлилось из-за работы украинской артиллерии и большой концентрации войск ВСУ, которые превосходят по численности россиян. Американские и британские источники указывают, что здесь россияне всё же продвигаются вперёд. Более того, натовская разведка фиксирует наращивание артиллерии войсками РФ в этом районе. Вероятно, в ближайшее время здесь начнётся новая фаза наступления российской армии.

Сжимается кольцо вокруг Лисичанско-Северодонецкой группировки ВСУ. На территории Северодонецка (С.Д.) украинские войска пока остаются только в промзоне завода «Азот». Отходу отсюда бойцов ВСУ препятствуют заградотряды националистов. Однако украинские формирования под натиском россиян продолжают отступать, их вытесняют не только из Северодонецкой промзоны, но также из Сиротино (находится южнее С.Д.). Далее на юго-запад от Лисичанска россияне и дончане сжимают кольцо вокруг Горского и Золотого. Из Камышевахи противник уже выбит. Севернее Тошковки в районе Мирной Долины неприятель был вытеснен из лесной зоны. Россияне и дончане подошли к южным окраинам Лисичанска. Кстати, можно считать, что этот город уже взят в кольцо. Все попытки выбить россиян, занявших Белогоровку, Яковлевку и Берестовое на трассе Бахмут — Лисичанск потерпели неудачу. Брошенные сюда подразделения 10-й ОГШБр, недавно пополненные новобранцами, не могут ничего противопоставить войскам РФ даже находясь в подавляющем большинстве по численности. ВСУ несут столь большие потери в данном районе, что уже нет возможности дожидаться пока пополнение прибудет их западных районов Украины. Рекрутов набирают здесь же, по месту. Только в Константиновке (находится чуть западнее Бахмута) было мобилизовано 1650 жителей, которых после быстрой подготовки отправили на передовую. Севернее Бахмута идёт бой за Соледар.



Севернее Авдеевки россияне и дончане продолжают взламывать оборону противника тяжёлые бои идут на подступах к Красногоровке и Веселому (находятся чётко на север от Авдеевки). Войска РФ и ДНР совершают широкий охват авдеевского укрепрайона ВСУ.

В районе Запорожья на левом берегу Днепра ВСУ сосредоточили немалые войска. В их составе подразделения 1-й танковой, 128-й горной, 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад, а также 102-й и 110-й бригад территориальной обороны. Сюда же Генштаб ВСУ переправляет дивизионы 72-й артиллерийской бригады, вооружённые западными образцами. Предполагается, что Киев планирует наступление вдоль левого и правого берегов Днепра в направлении Мелитополя и Херсона. Для этого на криворожско-николаевском участке фронта также концентрируются немалые силы ВСУ. Наблюдалось в целом безрезультатное движение ВСУ вперёд в районе населённых пунктов Высокополье, Золотая Балка и Архангельское на Криворожском направлении. Батальоны украинской армии за последнее время предприняли множество атак на позиции ВС РФ в районе Давыдова Брода. ВСУ здесь понесли большие потери. Но, похоже, попытки прорыва обороны в данном пункте продолжатся несмотря на то, что россияне наконец уничтожили мост через реку Ингулец в районе Давыдова Брода.

По всей линии Николаевского участка фронта продолжается артиллерийская перестрелка. Под огнём оказались украинские катера, курсировавшие близ Очакова, два из них были уничтожены.

Сейчас даже в Киеве признают, что украинская армия находится в чрезвычайно тяжёлом положении. Генштаб ВСУ вынужден ставить под ружьё лиц, чей возраст перевалил за 60. Видя это, Вашингтон принял решение передать ВСУ тяжёлое вооружение, включая РСЗО большого радиуса действия. Обучение украинских солдат работе с этими установками организованно на территории Германии.

Из-за больших потерь в ВСУ стремительно падает моральное состояние бойцов. Стало известно об отказе личного состава 18-го батальона из состава 35-й бригады морской пехоты ВМСУ продолжать выполнять боевые задачи. Ранее взбунтовались солдаты 59-й мотопехотной бригады, батальон черкасской территориальной обороны, два батальона 115-й бригады теробороны, затем к тербатовцам присоединились военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), 79-й отдельной десантно-штурмовой (ОДШБр) и 71-й мотопехотной/егерской бригад (МПБр). Заметно сократилось число иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. По информации Минобороны ещё недавно их было 6,6 тыс., теперь осталось не более 3,5 тыс. Многие их них пытаются спешно покинуть Украину, чему всячески препятствуют военные чины ВСУ. Число вновь прибывающих иностранных наёмников сократилось практически до нуля.