Поступили уточнённые данные о поставке американских РСЗО Киеву

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2 июня 2022, 16:55

Фото: Соцсети

Вооруженные силы Украины скоро получат первую партию американских РСЗО HIMARS, об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает фронтовое агентство новостей «АННА-ньюс».

Всего США планируют передать киевскому режиму четыре пусковых установки. За один залп установка может выпустить шесть реактивных боеприпасов 227-мм или одну тактическую ракету. В зависимости от используемых боеприпасов, системы HIMARS могут вести огонь на расстояние от 80 до 300 км. По данным Минобороны России, киевский режим планирует разместить установки в городе Шостка в непосредственной близости от границы с Россией. При этом власти США заявляют, что комплекс не будет использоваться по российской территории, однако это заявление вызывает серьёзные сомнения. Ранее США уже предоставили киевскому режиму гаубицы и артиллерийские снаряды. Теперь украинские войска используют их для обстрела мирных населённых пунктов на Донбассе.