Страны НАТО поставят Киеву РСЗО и другие виды тяжёлого вооружения

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июня 2022, 16:39

Фото: Соцсети

Великобритания планирует передать Киеву РСЗО M270B1 MLRS. США продадут Украине РСЗО М142 HIMARS и четыре БПЛА MQ-1C Gray Eagle. Польша передаст дополнительные 54 единицы САУ Krab. Словакия поставит восемь самоходных гаубиц Zuzana.

Пентагон организовал обучение украинских артиллеристов работе с РСЗО М142 HIMARS на территории ФРГ, на базе в Идар-Оберштайне. Мероприятие началось 30 мая и рассчитано на 8 – 14 дней. Подготовка канониров ВСУ ведётся также на территории Польши и на полигонах, расположенных в центральной и западной Украине.