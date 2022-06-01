ВС РФ обстреливает районы сосредоточения войск ВСУ под Николаевым

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1 июня 2022, 16:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Генштаб ВСУ намерен провести наступление из района Николаева в херсонском направлении, он это делает практически демонстративно, похоже просто выполняет команды западных кураторов, не добавляя в неё собственной инициативы.

Под Николаевым сосредоточены 28-я ОМБр, 128-я ОГШБр, 59-я ОМПБр, 35-ОМБр. А также подразделения 72-й АртБр и 63-й ОМПБр из состава резерва. Кроме того, сюда могут переправить 44-ю и 45-ю АртБр и 65-ю, 66-ю ОМБр из состава всё того же корпуса стратегического резерва. Однако участок фронта на николаевском и криворожском направлениях хорошо мониторится средствами разведки ВС РФ и находится под постоянным огневым воздействием российской авиации и артиллерии. Недавно в ходе обстрелов была уничтожена хорошо замаскированная позиция ВСУ под Первомайским в районе населенного пункта Новониколаевка.

Накануне, по основному командному пункту Оперативного Командования «Юг» ВСУ в Новом Буге был нанесён ракетный удар. В результате было уничтожено 37 офицеров, в их числе - три генерала ВСУ. Наверняка в числе погибших были натовские военные советники.

В районе н/п Давыдов Брод были отбиты все попытки ВСУ форсировать реку Ингулец с большими потерями для украинской стороны. Периодически на участке фронта от Новониколаевки до Александровки ВСУ предпринимает атаки малыми силами – пробует российскую оборону на прочность, ищет слабые места. Возможно, это попытки прорыва украинских ДРГ в тыл войск ВС ФР.