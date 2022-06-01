Конашенков: в результате авиаударов уничтожено более 140 националистов

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июня 2022, 15:48

Фото: Соцсети

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять командных пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом и других событиях СВО сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фронтовая, армейская и беспилотная авиация ВКС РФ за сутки атаковала 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате авиаударов уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»,

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники.