Командование ВСУ готовит масштабное наступление на Херсонском направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

31 мая 2022, 22:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ситуация на линии фронта несколько изменилась. Есть подвижки на Харьковском направлении. ВСУ значительно активизировались на южном фланге, на Херсонском направлении. Кроме того, Генштаб ВСУ предвидит вторжение белорусских войск на Луцком, Ровенском и Житомирском направлениях.

ВСУ в спешном порядке ведут подготовку глубоко эшелонированной полосы обороны вдоль западной части границы Украины и Белоруссии. Создаётся три линии фортификационных сооружений. Первая, в Житомирской области, проходит по рубежу Гладковичи - Песчаница - Можары – Бегунь, здесь сосредоточены основные силы 115-й бригады территориальной обороны (БрТО). Её командные пункты (КП) размещены в Малине, Коростени и Народичах.

В Ровенской области создаётся линия обороны по рубежу Мушни - Миляч - Лютинск – Заречное. Этот участок обороняется 104-й БрТО. Её основной КП расположен в Сарнах. Третья линия проходит по рубежу: Цир - Ратно - Выдраница в Волынской области. Это район ответственности 100-й БрТО, её КП расположены в Луцке и Згоранах.

Кроме того, весь участок границы перед вышеуказанными линиями охраняется и обороняется 6-м и 9-м пограничными отрядами ГПСУ. Подготовку полей минно-взрывных заграждений ведут инженерные подразделения ВСУ. Небо прикрывает 39-й зенитно-ракетный полк украинских ПВО, в составе пехотных бригад (теробороны) есть подразделения, вооружённые ПЗРК. Эти действия Генштаба ВСУ весьма полезны российским войскам, поскольку часть сил и средств украинская армия вынуждена будет оставить на белорусско-украинской границе и в какой-то мере ослабить фронт.

Однако есть и неприятная новость. Польское командование продолжает сосредотачивать силы на границе с Украиной.

Похоже Варшава не отказалась от намерения ввести свою армию на территорию Незалежной.

На передовой, в Районе Харькова формирования ВСУ постепенно откатываются на запад. По данным, требующим уточнения, линия соприкосновения сейчас проходит по рубежу Дергачи — Циркуны. Идёт бой за село Сосновка. Получается, что российские войска вновь вышли на окраины Харькова. То есть, в значительной мере вернули себе ранее утраченные позиции. Под плотным огнём российской артиллерии оказались позиции ВСУ, расположенные в Золочеве, Константиновке и Слатино. Украинское командование перебросило резервы к н/п Питомник. Около Золочева и Дергачей развёрнута украинская артиллерия, которая доставляет немало неприятностей нашим войскам.

На Николаевско-Криворожском участке фронта идут бои в районе Кирово и Солдатское. Формирования ВСУ продолжают атаковать российские позиции в районе Давыдова Брода в Херсонской области. Наконец кто-то догадался, что мост через Ингулец, находящийся здесь, пора взорвать. Что и было благоразумно сделано. Эта акция значительно осложнила положение войск ВСУ, и затруднило им переправу через реку. Кроме того, российская авиация и артиллерия плотно накрывает огнём наступающие подразделения ВСУ, которые несут очень большие потери в живой силе и боевой технике.

Украинская армия продолжает перебрасывать артиллерию и тактические ракетные комплексы (ТРК) на этот участок фронта.

Обстрелам орудий и ТРК ВСУ подверглись населенные пункты Шестерня, Анновка, Закрадовка и Веселые Чумаки к югу от Кривого Рога, а также - Херсон и Александровка. Украинская авиация работает по позициям российских войск. В небе замечены Су-25 и МиГ-29, вертолеты Ми-8 и беспилотники «Байрактар ТБ2» ВВСУ.

Для прорыва на Херсон Генштаб ВСУ развернул в районе Лупарево и Новониколаевки подразделения 28-я ОМБр, на рубеже от Посад-Покровского до Шевченково развёрнута 59-я ОМПБр. Близ Калиновки и Партизанского находятся 35-я ОМПБр и 63-я ОМПБр из состава Корпуса стратегического резерва. Командование ВСУ наращивает силы на данном направлении, можно предположить, что вскоре Киевом здесь будет предпринята попытка масштабного наступления. Вероятно, оно будет осуществлено несмотря на огромные потери в украинских войсках.