57-я мотопехотная бригада ВСУ взбунтовалась, солдаты отказались выходить на позиции

Аргументы Недели → Армия 13+

31 мая 2022, 19:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военнослужащие 57-й ВСУ мотопехотной бригады (ОМПБр) отказались воевать без бронетехники и артиллерии. Солдаты откровенно грубят офицерам и выказывают полное неповиновение. Если так пойдёт дальше, ВСУ развалятся сами по себе.

Солдаты отказываются выходить на позиции без бронетехники и артиллерийской поддержки, а также требуют послать командира бригады к ним в окопы. Во время горячего спора говорится о больших потерях в офицерском составе. Кроме того, становится ясно, что на передовой офицеров практически нет. Это похоже на начало развала ВСУ. С дисциплиной там уже серьёзная проблема, значит- коллапс не за горами.

Ранее такое же неповиновение высказали: батальон черкасской территориальной обороны, два батальона 115-й бригады теробороны, затем к тербатовцам присоединились военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), 79-й отдельной десантно-штурмовой (ОДШБр) и 71-й мотопехотной/егерской бригад (МПБр).