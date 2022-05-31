Артиллерию не заменит никакая авиация

Аргументы Недели → Армия 13+

31 мая 2022, 17:45

Артиллерия определяет ход специальной военной операции на Донбассе: основные боевые задачи выполняются с помощью РСЗО, гаубиц, САУ и миномётов. Алексей Рамм, военный обозреватель «Известий» побеседовал с российскими военными об особенностях вооружения обеих сторон, специфике ведения артиллерийского огня и действий ВСУ. Командир огневого подразделения ВС РФ считает работу артиллеристов искусством, требующим особых знаний, умений и высокой скорости принятия решений.



Современная техника часто оснащается электронными вычислителями, но собеседник журналиста отметил, что большей частью используются традиционные методы расчёта с блокнотом и калькулятором. Особенность артиллерии – дистанционное расположение боевых расчётов и командования. Командир, находясь за несколько км от огневой позиции, выполняет вычисления, корректирует наведение.



В ходе обсуждения артиллерии ВСУ командир подразделения отметил, что противник в целом уступает союзникам в профессионализме. Кроме того, украинские артиллеристы часто стреляют по жилым домам, социальным объектам, где российских военных нет. В этом Алексей Рамм смог убедиться лично: он побывал на улице Куйбышева в Донецке через несколько минут после артобстрела. Снаряды гаубицы Д-30 до цели в виде местных пятиэтажек не долетели, повредив припаркованные во дворе автомобили. Комментируя американские поставки в ВСУ гаубиц М-777, собеседник журналиста отметил, что надежд украинцев они не оправдали. Дальность стрельбы фактически в два раза меньше заявленной (17 км вместо 30), скорострельность предельно низкая – не более 2 выстрелов в минуту. С российскими гаубицами «Мста» и «Коалиция» так называемые «три топора» не сравнятся.



