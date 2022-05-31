В районе Давыдова Брода идут бои, ВСУ несут большие потери

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31 мая 2022, 15:17

Фото: Соцсети

30 мая ВСУ вновь предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ в районе Давыдова Брода, пытаясь захватить плацдарм на левом берегу реки Ингулец. Идут бои, сообщает Телеграм-канал.

Этот участок фронта уже второй раз подвергается атаке украинскими войсками. ВСУ бросили в бой танки и БМП, которые пытаются форсировать реку Ингулец. Украинская артиллерия подвергла массированному обстрелу Снигирёвку и ракетному удару - Херсон. Вероятно, Киев попробует провести крупное контрнаступление в Херсонском направлении, чтобы выбить войска РФ с правого берега Днепра. На другом берегу этой реки украинцы атаковали россиян в районе Ольгино. Здесь наступление ВСУ потерпело неудачу. Российские войска также ликвидировали группу диверсантов из украинских ССО на Кинбурнской косе.