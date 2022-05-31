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Аргументы Недели Армия 13+

Группа СН КГБ Белоруссии успешно провела специальную операцию на Украине

, 15:04

Группа СН КГБ Белоруссии успешно провела специальную операцию на Украине
Фото: Соцсети

О подробностях спецоперации КГБ по освобождению захваченных белорусских граждан на территории Украины рассказал президент республики Александр Лукашенко.

По белорусского лидера, операция по спасению десятков людей была проведена без единого выстрела. Но, к сожалению, украинские военные убили двоих белорусов ещё до начала операции. Лукашенко пообещал отомстить за это. Судя по всему, речь идёт о захваченных украинскими силовыми формированиями белорусских дальнобойщиках, двое из которых были убиты в городе Коростень Житомирской области.

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