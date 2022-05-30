Не менее 7 генералов НАТО участвуют в военном планировании и управлении войсками ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2022, 16:25

Фото: Соцсети

По данным, требующим подтверждения, при командовании и Генштабе ВСУ постоянно находятся не менее 7 генералов НАТО в статусе советников, которые помогают украинским командующим планировать военные действия против ВС РФ. Инициатива о передаче Украине тех или иных видов вооружения исходит именно от советников, после чего подключается администрация президента Незалежной. Об этом информирует ТК «Русь Триединая».

Также сообщается, что главком ВСУ Залужный имеет постоянный канал связи с Пентагоном. Отмечается, что в последние дни именно главком ВСУ обосновывал необходимость отвода группировки из Северодонецка не только перед политическим руководством Украины, но и перед верхушкой Пентагона.

В настоящий момент, по неподтвержденным данным, массовые поставки тяжелого западного оружия для ВСУ притормозили. Неизвестно с чем это связано, но есть предположение, что Запад ожидает развязки ситуации под Северодонецком, не рискуя потерять большие объемы оружия и боевой техники.

Стало известно, что Генштаб ВСУ приступил к организации новой линии обороны. В качестве промежуточных позиций выбраны города и небольшие населённые пункты левобережья, где разместят гарнизоны и артиллерию.