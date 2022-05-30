ВС РФ уничтожили основной пункт управления оперативного командования «Юг» ВСУ, убиты 34 старших офицера и три генерала

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2022, 15:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

К утру 30 числа продолжались упорные бои практически на всех пунктах специальной военной операции от Харькова до Александровки, в Николаевской области поступили данные о завершении ускоренной подготовки 65-й и 66-й механизированных бригад ВСУ из состава стратегического резерва. Однако их не будут беречь для проведения масштабного контрнаступления, а бросят на передовую для латания дыр, поскольку ВСУ несут огромные потери.

Восточнее Харькова ВСУ вновь попытались перейти в контрнаступление на Дементиевку, но оно захлебнулось. Российская артиллерия и ракетные войска продолжают обстрел военных объектов ВСУ в Харьковской области в Слатино, Прудянке и Мерефе. По областному центру так же ведётся точечный огонь на поражение огневых позиций и мест сосредоточения войск ВСУ.

Российские войска продолжают зачищать лесные массивы южнее Лимана в районе населённых пунктов Диброва и Щурово. Восточнее Лимана идут бои за Святогорск. Также российские войска продолжают подготовку переправы через Донец в районе н/п Богородичное. Формированиям ВСУ удалось в основном отойти на правый берег Донца. Остаткам украинских подразделений на левом берегу приходится несладко.

ВСУ закрепились в населённых пунктах Райгородок и Пришиб, а также рядом с ними на господствующих высотах. Впрочем, в современной войне высота не всегда является выгодной позицией, поскольку она сама есть великолепный ориентир для наводки артиллерии и авиации.

Украинские формирования продолжают удерживать Северск, а также позиции, проходящие по рубежу: Закотное — Дроновка — Григоровка. Сюда поступает вооружение и техника, снятая с долговременного хранения на мобилизационных складах в западной Украине.

Вчера поступила информация об отходе украинских формирований из Северодонецка. Минобороны РФ пока эту информацию не подтвердило. Однако Генштаб ВСУ косвенно сообщил о потере данного города и выводе войск в Лисичанск. Вокруг которого также сжимается кольцо окружения. Южнее Лисичанска практически уже находится в котле 24-я мехбригада ВСУ и отряды теробороны засевшие в Горском, Золотом и Камышевахе. По сообщениям Рамзана Кадырова сама Камышеваха на 90% освобождена от укронацистов.

Силы НМ ДНР продолжают взламывать оборону противника севернее Авдеевки, в настоящее время идёт штурм Новолуганского укрепрайона ВСУ.

На Запорожском направлении идут ожесточённые бои в районе села Щербаки – западнее Орехова. Ранее сообщалось о подготовке командованием ВСУ контрудара в этом пункте для чего были подтянуты в данный район подразделения 45-й ОДШБр, 59-й МПБр и 19-й бригады реактивной артиллерии.

На другом берегу Днепра, на Николаевско-Херсонском участке фронта ВСУ пытались атаковать в районе Ольгино и вели обстрел окрестностей Снигиревки. Ранее укронацисты предприняли две попытки прорыва обороны российских войск в районе н/п Давыдов Брод, но вынуждены были отказаться от этой идеи оставив на поле боя более 70 трупов своих солдат и около 20 единиц подбитой бронетехники. Всего потери личного состава ВСУ убитыми и ранеными под Давыдовым Бродом превысили 200 человек.

Минобороны подтвердило, что пункту управления Оперативного Командования «Юг» ВСУ в Новом Буге был нанесён результативный ракетный удар. В результате было уничтожено 37 офицеров, в их числе - три генерала. Наверняка в числе погибших были натовские военные советники.

Для восполнения потери ВСУ вынуждены отлавливать потенциальных рекрутов, где придётся: на автозаправочных станциях, в торговых центрах, магазинах, на рынках и на улицах. ТКР определил ещё одно место подготовки новобранцев. Его оборудовали неподалёку от Новомосковска в Днепропетровской области на территории бывшего пионерлагеря «Орленок». Здесь на скорую руку обучают тербатовцев действовать в составе ДРГ.