Российские войска освободили Северодонецк и Лиман, а Пентагон приступает к формированию новой десантной дивизии в Арктике

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2022, 10:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Продолжается продвижение вперёд российских войск на подступах к Славянску. Противник выбит из н/п Пасека. По сведениям, поступающим из Грозного и от командования ЛНР, город Северодонецк полностью освобождён, идёт его зачистка, а противник ведёт по его инфраструктурным коммунальным объектам артиллерийский огонь из Лисичанска. Войска РФ и ЛНР атакуют позиции врага к северу от Попасной, зажимая в клещи украинские формирования, засевшие в Золотом, Камышевахе и в Горском.



С передовой сообщают, что войска ВСУ при отступлении из Лимана понесли большие потери убитыми. Коих оказалось немало из-за атак российской авиации, сильного артиллерийского и миномётного обстрела. Кроме того, украинские военные были прижаты к реке, переправу через которую загодя уничтожили их товарищи по оружию. По-прежнему слышна плотная перестрелка в районе Райгородка. На подступах к Барвенково также идут ожесточённые бои. Здесь ВСУ пытается организовать поддержку своим войскам с воздуха. В субботу в этом районе был сбит штурмовик Су-25 украинских ВВС.



Под Авдеевкой и севернее её идут упорные бои. Противник продолжает перебрасывать сюда свежие резервы и вооружение. Похоже этот н/п повторит судьбу Мариуполя. Впрочем, есть шанс, что город не будут штурмовать из-за наличия в нём коксохимического завода, на территории которого находится большое количество взрывоопасных и ядовитых веществ. По мнению некоторых офицеров командования НМ ДНР, его надо блокировать и брать измором.



Есть мнение, что на Запорожском направлении готовится новое контрнаступление ВСУ, несмотря на то, что накануне в бою под Малиновкой были растерзаны два украинских мотопехотных батальона и один танковый. Ожидается скорое прибытие на этот участок фронта 30 польских танков Т-72 на усиление действующей здесь 1-й отдельной танковой бригады ВСУ. Кроме того, на этом участке фронта украинское командование держит 128-ю горно-штурмовую бригаду и 45-ю артиллерийскую бригаду корпуса стратегического резерва, на вооружении которой состоят гаубицы М777. Сейчас на западе Украины завершается формирование и подготовка 65-й или 66-й механизированных бригад. Возможно их переправят именно под Запорожье для участия в контрударе.



На Николаевском направлении у села Давыдов Брод ВС РФ отразили атаку украинской батальонной тактической группы. Здесь ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, а также около 10 единиц военной техники.



Киев продолжает проведение всеобщей мобилизации, на этот раз особое внимание уделяется приграничным с Россией районам. Так, в Сумской области идёт принудительный призыв граждан, и в местных военно-учебных центрах в Тростянце и Ахтырке проводится их ускоренная подготовка иностранными инструкторами. Упор делается на выучку диверсантов.



Моральный дух войск ВСУ заметно снижается на фоне больших потерь. На прошлой неделе отказались воевать бойцы Черкасского батальона территориальной обороны, сославшись на то, что их вооружают образцами времён Первой и Второй мировых войн. Ранее такое же неповиновение высказали два батальона 115-й бригады теробороны, затем к тербатовцам присоединились военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), 79-й отдельной десантно-штурмовой (ОДШБр) и 71-й мотопехотной/егерской бригад (МПБр), которые также через соцсети пожаловались на невозможность воевать против столь злого врага и на недостаток оружия и боеприпасов. Как у нас говорят: «Плохому танцору ноги мешают».



На прошедшей неделе поступили дополнительные сведения о том, что летом 2022 года командование сил армии США на Аляске (United States Army Alaska - USARAK), дислоцированное на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, будет переформировано в 11-ю воздушно-десантную дивизию. Таким образом, в составе американских Сухопутных войск будет создана вторая по счёту (после 82-й) воздушно-десантная дивизия. Новое соединение войдёт в состав 1-го армейского корпуса (его штаб расположен на объединённой военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон) с оперативным подчинением Тихоокеанскому командованию армии США (US Army Pacific - USARPAC) и Индо-Тихоокеанского командованию Вооруженных сил США (US Indo-Pacific Command - РАСОМ).



