Украинские СМИ сообщают о формировании в Харькове нового подразделения под брендом «Азова» - «ССО «АЗОВ», плохая идея

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2022, 00:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Киев решил снова поиграть в медийном пространстве, восстановив опозорившее себя трусливой сдачей в плен вооружённое формирование «Азов». История повторяется, нечто подобное было с дивизией сс «галичина», которую вермахт восстановил после полного разгрома в битве при Бродах. Хочу сразу сказать, что наименование «Азов» изначально было несчастливым, поясню – почему.

Видимо восстановление этого непочётного имени было частью культурной программы Зеленского во время его визита в Харьков. На фото украинских СМИ запечатлены два бойца один зигует с бельгийской штурмовой винтовкой FN F2000 в руках, у другого на предплечье размещена странная эмблема, напоминающая символ 3-й танковой дивизии сс «Мертвая голова».

Судя по аббревиатуре новое формирование войдёт в состав сил специальных операций. Стоит напомнить украинскому командованию, что использование несчастливых наименований приводит к повторению катастроф. Это есть доказательства, не требующие научных подтверждений. Например, до сих пор не воссоздан океанский лайнер «Титаник». И таких примеров немало, не буду огорчать читателя их перечислением. Теперь бойцам украинских ССО, воюющим под знаменем «Азова», надо молиться, чтобы остаться в живых. Кстати, это наименование ещё до образования батальона, а затем полка «Азов» несло в себе плохую карму. Вспомните историю турецкой крепости Азов, которая сначала (в конце 17-го века) была взята приступом русскими войсками, а затем (уже в 18-м веке) ими же разрушена.