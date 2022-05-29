В сети появилось видео применения ВС РФ ТОС-2 на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

29 мая 2022, 17:09

Фото: Соцсети

В кадре отчётливо видны мощные взрывы боеприпасов ТОС-2 «Тосочка», судя по всему, поражающий эффект от них значителен. Российские войска РХБЗ получили новое грозное оружие для поддержки мотострелковых войск.

По данным, поступившим из открытых источников, новая ТОС-2 имеет 18 пусковых контейнеров для размещения и стрельбы 220-мм термобарическими боеприпасами. В отличие от ТОС-1A, базой для ТОС-2 является шасси грузовика Урал-63704-0010 с полноприводной колёсной формулой 6х6. Кроме того, в отличие от предшественников, дальность стрельбы новой системы увеличена и мощность боевой части новых ракет значительно повышена.