ВС США создают новую десантную дивизию для боевых действий против РФ в Арктике

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29 мая 2022, 14:49

Фото: Соцсети

Новая 11-я воздушно-десантная дивизия ВС США будет размещена на базе Эльмендорф-Ричардсон 6 июня 2022 года. Она предназначена для действий в арктическом регионе. Первым командиром этого войскового соединения станет нынешний глава сил ВС США, размещённых на Аляске - USARAK генерал-майор Брайан Эйфлер.

На слушаниях в Комитете по Вооруженным силам Сената США 5 мая 2022 года министр армии (госсекретарь) США Кристин Вормут объявила, что летом 2022 года командование сил армии США на Аляске (United States Army Alaska - USARAK), дислоцированное на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, будет переформировано в 11-ю воздушно-десантную дивизию. Таким образом, в составе американских Сухопутных войск будет создана вторая по счёту (после 82-й) воздушно-десантная дивизия.

11-я дивизия войдёт в состав 1-го армейского корпуса (его штаб расположен на объединённой военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон) с оперативным подчинением Тихоокеанскому командованию армии США (US Army Pacific - USARPAC) и Индо-Тихоокеанского командованию Вооруженных сил США (US Indo-Pacific Command - РАСОМ).

В штате новой дивизии будут 1-я (Arctic Wolves, дислокация в Форт-Уэйнрайт, Фэрбенкс) и 4-я (Spatran, на базе Эльмендорф-Ричардсон) бригады (выведенные из состава 25-й пехотной дивизии), которые станут, соответственно, 1-й и 2-й бригадами 11-й дивизии. Сейчас 4-я бригада является воздушно-десантной (по штату пехотной), а 1-я бригада является бригадой на бронетранспортерах Stryker. Ввиду того, что оснащение 1-й бригады БТР Stryker давно критикуется в американских армейских кругах как малоподходящее для действий на Аляске и в целом в Арктике, сообщается, что данная бригада, видимо, также будет переформирована сперва в пехотную, а затем, возможно - в воздушно-штурмовую (десантно-штурмовую) бригаду (Аir Аssault Вrigade) новой организации. Примерно 320 машин на шасси Stryker, сейчас состоящие на вооружении 1-й бригады, по последним сообщениям, планируется вывезти из Аляски и разобрать на запчасти.

Сообщается, что для 11-й дивизии в течение 2023 года будут созданы: дивизионная служба тылового обеспечения, артиллерия дивизии и группа армейской авиации.

По сути, речь идёт о воссоздании 11-й воздушно-десантной дивизии Angels, которая существовала с 1943 по 1958 годы (принимала активное участие в боевых действиях на Тихом океане), а в 1963-1965 годах также ненадолго была реформирована, как экспериментальная воздушно-штурмовая дивизия (11th Air Assault Division (Test)) с управлением в Форт-Беннинге. В 1965 году на основе частей 11-й дивизии и 2-й пехотной дивизии была сформирована новая 1-я кавалерийская (аэромобильная) дивизия, принявшая участие в войне во Вьетнаме, и первая понесшая там большие потери. Теперь новоиспечённая 11-я дивизия получит название Arctic Angels.

В противовес наращиванию войск США в регионе, ВС РФ завершают формирование 4-й мотострелковой дивизии на Чукотке. Командованию, Генштабам ВС РФ и НОАК приходится адекватно реагировать на создание сети американских военных баз, окружающих Россию и Китай. Этот факт создаёт обстановку нестабильности в мире. Китайские блогеры подготовили инфографику, которая описывает обстановку, когда планета сможет вздохнуть с облегчением. К такому результату может привести только окружение территории США кораблями и военными базами РФ и КНР.